Tosi-tv-sarja Somerosta sytytti kuuman keskustelun – sarjan rahoittaneista yrittäjistä valtaosa tyytyväisiä

AlfaTV:ssä esitetty Somero-sarja on saanut aikaan kuuman keskustelun. Viime viikolla päättynyt sarja ja sen sisältö on saanut keskustelun aallot lyömään korkeina varsinkin sosiaalisessa mediassa.

Kymmenosaisen Somero-sarjan rahoitti 17 yritystä, joiden panos vaihteli 5 000 eurosta runsaaseen tuhanteen euroon. Sarjan lopputuloksesta löytyy myös mukana olleilta yrittäjiltä erilaisia näkemyksiä. Jussin Baari yrittäjä Katri Alanko sanoo, että sarja oli ok.

– Voisin harkita jatko-osaan osallistumista. Myös sarjan kuvaaminen oli kokemuksena hieno.

Alanko lähti sarjaan saadakseen esille Someroa ja somerolaisuutta. Hän oli mukana täydellä 5 000 euron potilla, jolla sai 20 minuuttia tv-aikaa. Alanko ihmettelee, miten suuri älämölö sarjasta on syntynyt.

– Nyt pitäisi mennä jo eteenpäin. Sarja kuvasi somerolaisia yrittäjiä ja kurkisti meidän arkeemme. Sitä on arvosteltu, että sarjassa ei näkynyt kirjastoa tai uimahallia, mutta myös me olemme osa Someroa.

Ilmalämpöpumppuja ja varastokontteja myyvän Vilartin Teemu Heinonen on sarjaan todella tyytyväinen. Heinonen toivoi sarjasta potkua konttien myyntiin ja toive toteutui.

– Yrityksen verkkosivujen kävijämäärä nousi huomattavasti, kun sarja alkoi pyöriä. Nousu on jatkunut edelleen, ja konteista on tullut kyselyitä ympäri Suomen.

Heinonen pitää Vilartin saamaa näkyvyyttä erinomaisena.

– Normaalin ilmoittelun kautta en olisi saanut 5 000 eurolla tuollaista näkyvyyttä.

Heinonen on itse saanut sarjasta enemmän positiivista kuin negatiivista palautetta.

– Sosiaalisessa mediassa kärjistyy aina kielteisyys. Ihmisten tietämättömyydestä olen sen sijaan yllättynyt. Sitä on kuitenkin rummutettu alusta saakka, että sarja kertoo somerolaisista yrityksistä.

Heinonen on valmis osallistumaan myös mahdolliseen jatko-osaan.

– Kuinka monelle paikkakunnalle tullaan sanomaan, että tehdäänkö teistä tv-sarja? Voi olla, että nähty sarja olisi voinut olla laadullisesti parempi, mutta jätän sen arvostelemisen niille, jotka tuntevat tuon alan paremmin.

Anu-Miisa Forell on pettynyt sarjaan. Forell oli mukana 1 250 eurolla, millä sai seitsemän minuuttia ohjelma-aikaa.

– Sarja oli hirveä alusta loppuun. Se ei ole siinä mukana olevien yrittäjien vika, vaan tuotannon vika, Cafe Rosen yrittäjä sanoo.

Forell huomauttaa, että sarjasta puuttui punainen lanka.

– Kaipasin käsikirjoitusta, ohjausta ja leikkausta. Sarjassa poukkoiltiin yrityksestä ja asiasta toiseen niin, että ulkopuolinen ei tiennyt, missä oltiin. Mukana oli myös paljon tyhjänpäiväistä ja turhaa materiaalia.





MH Huolto-osan yrittäjä Heli Mäki kertoo sarjan täyttäneen hänen tavoitteensa.

– Halusimme tuoda esille sitä inhimillistä ja lämminhenkistä kuvaa, miten meidän korjaamossa toimitaan. Se toteutui sarjassa.



– Kokemus oli ainutlaatuinen, ja olen tyytyväinen oman yrityksen osuuteen. Minulla ei ollut tarkkoja odotuksia siitä, millainen koko sarjasta tulee.

Mäki on valmis harkitsemaan jatko-osaan osallistumista mutta pienemmällä rahoituksella ja esilläololla.

Tuottaja Jarmo Korhonen puolustaa sarjaa

Somero-sarjan AlfaTV:lle tuottanut Jarmo Korhonen ihmettelee arvostelua siitä, että sarjassa ei näkynyt Someron kirkkoa tai uimahallia.

– Yrittäjät maksoivat tämän sarjan ja saivat sitä vastaan näkyvyyttä. Kuka yrittäjä haluaa maksaa siitä, että kirkko näkyy kuvassa?

Korhonen huomauttaa, että sarjasta oli suunnitelma ja se on leikattu.

– Tosi-tv-sarjaan kuuluu se, että asiat tapahtuvat siinä paikassa ja siten kuin ne tapahtuvat. Tapahtumia ei lavasteta ja uusintaottoja ei oteta, eli ihmisiä ei pyydetä kävelemään samasta paikasta uudelleen ja uudelleen. Tiukka käsikirjoitus ja näytteleminen ovat draamaa tai elokuvaa.

Korhonen kertoo saaneensa sarjasta ympäri Suomea hyvää palautetta.

– 130 000 katsojaa per jakso kertoo siitä, että sarja myös kiinnosti. Kestän oman työni arvostelun, mutta itsensä likoon pistäneiden yrittäjien saamasta kritiikistä olen pahoillani.

Yrittäjistä valtaosa tyytyväisiä

Someron kaupungilta on pyydetty 15 000 euron rahoitusta Somero-sarjan jatko-osalle. Tuottaja Jarmo Korhonen sanoo, että kaupungin panoksella sarjaan saataisiin tarina ja sitä kautta esille myös Someron palvelut.

Kaupunki selvitti oman päätöksensä taustaksi kyselyllä sarjaan osallistuneiden 17 yrittäjän mielipiteitä. Heistä 12 vastasi.

Seitsemän yrittäjää kertoi sarjan vastanneen odotuksia. Yhden yrityksen odotukset ylittyivät ja neljän alittuivat. Kymmenen yritystä on tyytyväisiä rahoilleen saamaansa vastineeseen.

Kolme yritystä on valmis jatko-osaan ja viisi voi harkita asiaa. Neljä yrittäjää ilmoitti, että jatko ei kiinnosta.

Kysely osoittaa, että tosi-tv-sarjan jatko-osan kannalta kaupungin päätös ratkaisee paljon. Kahdeksan yrittäjää piti kaupungin osallistumista ratkaisevana ja yksi tärkeänä.