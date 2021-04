Tulvavaroitus on voimassa tänään Uudellamaalla, Pohjanmaan maakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Varoitukset antoi Ilmatieteen laitos.

Täksi päiväksi sää paranee eilisestä, mutta luvassa on kuitenkin lumi- ja räntäsadekuuroja. Poutaisinta on todennäköisesti länsirannikolla ja sen tuntumassa.

Kovan tuulen varoitus on voimassa tänään merialueista Suomenlahdella ja Pohjois-Itämeren itäosassa.

Keskiviikolle, torstaille tai perjantaille ei ole annettu säävaroituksia Suomen maa-alueille.

STT

