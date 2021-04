Ukrainan ja Venäjän väliset jännitteet kiristyvät – Yhdysvallat antoi Venäjälle varoituksen

Yhdysvaltain ulkoministeriö on varoittanut Venäjää olemaan uhkailematta Ukrainaa. Yhdysvallat kommentoi asiaa torstaina sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli syyttänyt Venäjää sotilasjoukkojensa lisäämisestä Ukrainan vastaisella rajalla sekä miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Ukrainan ja Venäjän tukemien separatistien välillä vuodesta 2014 jatkunut konflikti on jälleen kiihtynyt. Ukrainan mukaan 20 sen sotilasta on kuollut ja 57 loukkaantunut yhteenotoissa vuoden alun jälkeen.

Aiemmin torstaina myös EU:n ulkosuhteiden johtaja Josep Borrell kritisoi Venäjää armeijan värväystoiminnasta Krimin niemimaalla. Alueen asukkaiden värväys rikkoo Borrellin mukaan kansainvälistä lakia.

