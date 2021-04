Uskelanjoen jääpadoilla oli tänä vuonna helppo tulikoe – toisin olisi ollut vuosina 2016, 2013, 2011 ja 2010

Salonjoen jäät lähtivät tiistaina enemmänkin vaivihkaa kuin rytinällä. Samalla Uskelanjoen ylävirran Yyrönkosken ja Haukkalankosken sekä Salon keskustan viereisen Moisionkosken jääpadot joutuivat ensi kertaa tositestiin.

– Jäät liikehtivät yläjuoksun jääpadoilla jo useampi viikko ennen alajuoksun jäidenlähtöä lauhkeiden jaksojen aikana. Samalla ne ohenivat ja haurastuivat auringossa, ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen kertoo.

Jääpadot rakennettiin valmiiksi vuosina 2018 ja keväällä sekä kesällä 2019, mutta jäitä ne kohtasivat vasta talvella 2021, Talvi 2020 oli leuto, jäätön ja joen suurin yllätys oli tulvia lähemmäs kaksi metriä helmikuun talvisateissa.

Jääpadot rakennettiin, jotta vältyttäisiin samankaltaisilta jäidenlähdöiltä kuten esimerkiksi keväinä 2010, 2011, 2013 ja 2016, jolloin jäälohkareet vyöryivät valtavalla voimalla Salon keskustan jokivarren jalkakäytäville, jumittuivat siltojen alle kasoiksi ja rikkoivat rakenteita.

– Nyt lupaava jäidenlähtörytinä vähän lässähti ja tilanne oli aika iisi. Mutta nytkin, kun yläjuoksun jäät lähtivät aiemmin liikkeelle, padot pitivät ne paikallaan juuri kuten oli suunniteltu. Oletuksen mukaisesti, Triipponen sanoo.

Jääpatoja rakennettaessa ne olivat Suomessa ainutlaatuisia, ja mallia niille oli haettu Kanadasta.

– Tarkoitus on, että ne pidättelevät jäämassoja, jotka saavat ohentua ja haurastua lämpimässä ja auringossa. Sitten kun ne lähtevät kohti Salonjoen suistoa, ne hulahtavat läpi pienempinä paloina, Triipponen sanoo.

Näin tapahtuikin. Nyt joessa ei virrannut teräsjäästä koostuvia isoja lauttoja, enemmänkin valmiiksi hauraita jääpaloja.

Triipposen mukaan jäät lähtevät yleensä aina viimeiseksi alajuoksun joenpätkältä, jossa ne ovat jumittuneet Moisionkosken kiviin.

Triipponen muistuttaa, miksi jääpadot ylipäätään rakennettiin:

– Niillähän varaudutaan poikkeuksellisiin jäätalviin, sellaisiin, jotka alas virratessaan aiheuttaisivat tuhoisia jääpatotulvia Salon keskusta-alueella, Triipponen sanoo.

Jääpadot rakennettiin kolmeen kohtaan Salon- ja Uskelanjokea. Ylin rakennettiin keväällä 2018 Yyrönkoskelle, seuraava Haukkalankoskelle keväällä 2019 ja kesällä 2019 Moisionkoskelle.

Kussakin padossa on betonisia kaukaloita, jotka täytettiin isoilla kivenlohkareilla, ja jotka painavat valmiina noin 40 tonnia. Moisionkoskessa näitä kivillä täytettyjä arkkuja on kahdeksan.

Ely-keskuksella on kameroita jokaisen kolmen jääpatorakennelman kohdalla. Jääpatojen laimeahko tulikoe sujui mallikkaasti, eikä rakenteisiin tullut vaurioita – joskaan jään voima ei ollut tänä vuonna kovinkaan suuri.

– Ne ovat melko huoltovapaita, lähinnä jos niihin jää joku iso puunrunko, ne täytyy käydä poistamassa, Triipponen sanoo.

Noin 1,5 miljoonan hankkeen kustansivat puoliksi Salo ja valtio. Samalla tehtiin mittava määrä virtavesikunnostuksia eli koskien luonnonmukaistuksia.

– Niidenkin arvo kestää vuosia ja ne ovat kalatalouden kannalta tärkeitä lisääntymispaikkoja. Havaintoja on jo tehty kutemaan nousevista jalokaloista, Juha-Pekka Triipponen sanoo.