Uusien koronatartuntojen määrä jatkaa laskuaan, tänään raportoitiin 302 tartuntaa

Suomessa on raportoitu 302 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 7 931. Se on 1 595 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Viimeisen viikon aikana raportoidut päiväluvut ovat kahta päivää lukuun ottamatta olleet 600:n alapuolella. Vielä maaliskuussa raportoitiin jopa yli 800 koronatartunnan päivälukuja.

Koska näytteenottopäiväkohtaisissa luvuissa on viiveitä ja raportointiin ja näytteenotossa käyntiin voivat vaikuttaa esimerkiksi pyhäpäivät, epidemian kehittymistä kannattaa tarkastella muutamia päiviä pidemmällä ajanjaksolla.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen totesi torstaina, että tapausmäärät ovat hienoisessa laskussa. Kahden viikon tartuntalukujen vertailu näyttää, että kehitys on edelleen jatkunut.

Aprillipäivästä taaksepäin laskien kahden edellisen viikon aikana todettiin noin 800 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Pääsiäissunnuntaina tuo luku oli jo liki 1 600 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

STT käyttää kahden viikon tarkastelussa THL:n tapaa, joka ei raportointiviiveiden takia ota huomioon viimeisimpiä päiviä ja jossa tartuntamäärät jaotellaan päiville näytteenottopäivän mukaan.

Ilmaantuvuus laskussa pahimmilla korona-alueilla

Koronaviruksen ilmaantuvuus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla. Husin alueella ilmaantuvuusluku on noin 280 ja Varsinais-Suomessa 215. Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän 100 000 asukasta kohden viimeisten 14 päivän ajalta.

Sekä Husin alueella että Varsinais-Suomessa koronaviruksen ilmaantuvuus on laskussa, kun verrataan viimeistä kahta viikkoa edeltävään kahden viikon jaksoon.

Sitä vastoin Kymenlaaksossa ja Itä-Savossa tartuntojen määrä suhteessa väestöön on kohonnut selvästi viimeisten kahden viikon aikana.

Vähäisintä koronan ilmaantuvuus on tällä hetkellä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, missä ilmaantuvuusluku on noin 12.

Kaikkiaan Suomessa on koko epidemian aikana raportoitu noin 79 400 koronavirustartuntaa.

THL on päivittänyt tiedot sairaalahoidossa olevien määrästä viimeksi torstaina. Tuolloin sairaalahoidossa oli 264 ihmistä, joista 52 tehohoidossa. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia oli torstaihin mennessä raportoitu yhteensä 846.

STT

