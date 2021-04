Vaarallinen myrkkykeiso valtaa alaa Paimionjoessa – Erik Haggrén on kerännyt Someron Kirkkojärveltä myrkyllisiä juurakoita saavikaupalla

Erik Haggrén kulkee pitkävartisten pihtien kanssa hanskat käsissään Someron Kirkkojärven rantaa ja nappaa pitkulaisia juurakoita saaviin. Myrkkykeison juurakoita on röykkiöinä ja yksittäin pitkin rantaa.

Lähes 20 vuotta Someron entisessä pappilassa asunut Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen entinen tutkimusjohtaja on ihmeissään, sillä myrkkykeison juurakoita on nyt rannalla selvästi enemmän kuin koskaan aiemmin.

– On mukuloita tässä näkynyt ennenkin jonkin verran, mutta ei koskaan tällaista määrää. Nyt näitä on todella paljon. Naapuri kertoi keränneensä juurakoita jo syksyllä kottikärryillä, Haggrén toteaa.

Haggrén kaataa juurakot saavista maahan levitetyn pressun päälle. Hän aikoo kuivattaa ja polttaa juurakot.

– Myrkkykeisoa on kohta täällä Kirkkojärven rannalla ja muuallakin Paimionjoessa valtavasti, jos tällaisten juurakkomäärien annetaan rauhassa kasvaa.

Myrkkykeison näkeminen ei ole harvinaista, sillä kyseessä on Suomen luontoon kuuluva yleinen kasvi. Kasvin tekee ongelmalliseksi kuitenkin sen myrkyllisyys ja se, että kasvi tunnetaan huonosti.

– Myrkkykeiso on syytä tuntea ja tunnistaa, sillä sen juurakko on tappavan myrkyllinen, Paimionjoki-yhdistyksen toiminnanjohtaja Marjukka Kulmala huomauttaa.

Kulmala laittoi Erik Haggrénin havaintojen jälkeen Facebookiin Someron ilmoitustaululle tietoa myrkkykeisosta. Julkaisuun tuli runsaasti havaintoja myrkkykeisoista Paimionjoen ranta-alueella.

Julkaisun huomasi myös somerolainen Anne Nikander. Nikander oli juuri muutamaa päivä aiemmin kerännyt miehensä kanssa muovisaaviin myrkkykeison juurakoita perheen Havuharjun mökiltä. Mökki on Paimionjoen vesistön varressa kuten Kirkkojärvikin.

– Meillä on ollut mökki rannalla 20 vuotta, mutta koskaan aiemmin emme ole nähneet rannalla myrkkykeison juurakoita. Nyt niitä on ollut paljon, Nikander kertoo.

Nikander ei tunnistanut juurakoita. Vasta Paimionjoki-yhdistyksen Facebook-julkaisun myötä hänelle selvisi, että kyseessä on myrkkykeiso.

– Myrkkykeiso oli minulle täysin tuntematon kasvi. Myöskään tuttavat, joiden kanssa olen tästä puhunut, eivät ole tienneet kasvista.

Myrkkykeison käsittely vaatii varovaisuutta. Somerolainen puutarhuri Katariina Kauriinoja korostaa, että kasvin juurakoita ei saa katkaista veteen.

– Se tekee ympäröivästä vedestä joksikin aikaa todella myrkyllistä ennen kuin vesimassat sekoittuvat. Pienessä lätäkössä veteen jäävä myrkky voi tappaa vettä juovia eläimiä pitkänkin ajan jälkeen.

Juuri juurakko on kasvin myrkyllisin osa. Kauriinoja muistuttaa, että myrkkykeisoa ei kannata muutenkaan kosketella.

– Erityisesti lasten kanssa pitää olla tarkkana. Paras tapa juurakon hävittämiseen on kuivatus ja poltto.

Myös Kulmala painottaa varovaisuutta:

– Karjaa on kuollut kasvin syömiseen. Myös ihmisiä on joutunut hengenvaaraan, kun kasvi on sekoitettu esimerkiksi selleriin.

Myrkkykeison rantaan ajautuvat juurakot ovat ongelma vesistöjen lähellä laiduntaville kotieläimille. Ryhdän kylässä Somerolla sijaitsevan Ryhdän tilan emolehmät laiduntavat perinteisesti Paimiojoen rannoilla.

– Koskaan aikaisemmin emme ole löytäneet myrkkykeison juurakoita rannalta, mutta tänä keväänä olemme keränneet muutamia pois, Vesa Ryhtä kertoo.

Ryhtä toteaa, että laiduntavan karjan kanssa pitää nyt olla todella tarkkana.

– Laitumella olevalle karjalle tämä on hengenvaarallinen kasvi, joten täytyy toivoa, ettei se pääse enempää leviämään. Itse yritämme kerätä omilta rannoilta jokaisen juurakon pois.

Marjukka Kulmala ihmettelee, mikä on saanut myrkkykeison lisääntymään Paimionjoessa.

– Ilmiö tuntuu nyt koskettavan erityisesti vesistön Someron päätä.

Kirkkojärven rannalla Erik Haggrénin rantaa vastapäätä sijaitsee Härkälän uimaranta. Someron kaupungin vs. ympäristönsuojelusihteeri Milla Suutari sanoo, että kaupungille ei ole tullut ilmoituksia myrkkykeisosta uimarannan alueella.

– On kuitenkin erittäin tärkeää, että jokainen tunnistaa kasvin. Myrkkykeiso kuuluu Suomen luontoon, mutta se pitää tuntea, jotta vahingoilta vältytään, myös Suutari painottaa.

Myrkkykeiso hyötyy rehevöitymisestä

Myrkkykeisoa koskevien havaintojen määrä on Suomessa tasaisesti kasvanut viime vuosina jonkin verran. Kasvitieteen asiantuntija professori Pertti Uotila kertoo, että erityistä hyppäystä ei ole kuitenkaan nähtävissä.

– Myrkkykeiso hyötyy vesien ja rantojen rehevöitymisestä ja pehmenemisestä. Myös lajien muuttuneet kilpailusuhteet voivat vaikuttaa sen leviämiseen jollakin alueella, sillä myrkkykeiso on aika hyvä kilpailija, Uotila huomauttaa.

Monivuotisen kasvin juurakoiden näkymiseen voivat vaikuttaa myös ulkoiset olosuhteet.

–Muun muassa se vaikuttaa, millainen talvi oli ja millaiset tulvat siivosivat rantoja.

Uotila korostaa, että myrkkykeiso on kaikilta osiltaan syötynä hyvin myrkyllinen. Myrkyllisyys säilyy myös kasvien kuivuttua.

– Myrkkykeison putkimaisista varsista ei missään tapauksessa saa tehdä hernepuhallusputkia, eikä se sovi lasten uima- tai leikkipaikoille.

Paras tapa hävittää kasvi on repiä se juurakkomukuloineen ylös ja hävittää polttamalla.

– Repiessä on syytä käyttää käsineitä ja huolehtia siitä, ettei kasvinestettä roisku silmiin tai suuhun, Uotila painottaa.

MYRKKYKEISO Vaarallinen myrkkykasvi