Valtatie 9 suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia Tampereella

Valtatie 9 on suljettu liikenteeltä Tampereella Aitolahdentien ja Tarastenjärventien välissä onnettomuuden takia, pelastuslaitos kertoo. Onnettomuus tapahtui iltapäivällä kello kolmen maissa.

Tarkempi tapahtumapaikka on noin kilometrin päässä Ruutanan Shelliltä Tampereen suuntaan. Vakavan liikenneonnettomuuden pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, ja valtatie on suljettu liikenteeltä arviolta ainakin kello 17 asti, pelastuslaitos kertoo.

Paikalle on matkannut Aamulehden tietojen mukaan runsaasti hälytysajoneuvoja ja liikenne on pahasti ruuhkautunut.

Lisätietoja on saatavilla pelastuslaitoksen mukaan kello 16:n jälkeen.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007896944.html

STT