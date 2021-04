Vankilassa nälkälakkoaan jatkava Navalnyi on siirretty sairaalaosastolle

Venäjällä vangittu oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on siirretty sairaalaosastolle, kertoo venäläismedia. Vankilan viranomaisten mukaan hänet on siirretty tarkkailtavaksi hengitysongelmien ja korkean kuumeen vuoksi.

Navalnyi kertoi maanantaina jatkavansa nälkälakkoa siitä huolimatta, että hänellä on kova yskä ja kuumetta. Hän aloitti syömälakon viime viikolla vankeusolojensa vuoksi.

Helmikuussa vankeustuomion saanut Navalnyi pidätettiin tammikuussa, kun hän palasi Venäjälle saatuaan hoitoa Saksassa viimekesäisen myrkytyksensä jälkeen. Navalnyi on syyttänyt myrkytyksestä Venäjän hallintoa.

