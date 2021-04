Vankilassa nälkälakkoaan jatkava Navalnyi on siirretty sairaalaosastolle hengitysvaikeuksien ja kuumeen takia

Venäjällä vangittu oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on siirretty sairaalaosastolle, kertoo venäläismedia. Vankilan viranomaisten mukaan hänet on siirretty tarkkailtavaksi hengitysongelmien ja korkean kuumeen vuoksi.

Viranomaiset kertovat Izvestija-lehdelle, että Navalnyille on tehty kaikki tarvittavat testit, mukaan lukien koronavirustesti.

Navalnyin juristi vahvisti siirron The Guardian -sanomalehdelle tiistaina puolenpäivän maissa Suomen aikaa. Lisäksi hän sanoi, että Navalnyi on ”vakavasti sairas”. Juristin mukaan yksi Navalnyin lakitiimin jäsen oli nähnyt tämän olleen tiistaina ”melko pahassa kunnossa”.

– Hän on laihtunut paljon, ja hänellä on voimakas yskä sekä 38,1 astetta kuumetta. On täysi häväistys, että vankila on ajanut hänet tähän tilanteeseen, Navalnyin juristi Olga Mihailova sanoi.

Maanantaina Navalnyi kertoi Instagram-päivityksessään jatkavansa nälkälakkoa siitä huolimatta, että hänellä oli kova yskä ja kuumetta. Navalnyi ilmoitti viime viikolla aloittavansa syömälakon vankeusolojensa vuoksi.

Hän kertoi päivityksessään myös, että kolme ihmistä hänen vankilayksiköstään on siirretty sairaalaan tuberkuloosin takia.

– Olen yllättynyt, ettei täällä ole ebolavirusta, Navalnyi kirjoitti Instagramiin.

Venäläiset hallintomieliset mediat julkaisivat perjantaina kaksi artikkelia, joiden mukaan Navalnyi näyttää ”melko normaalilta” ja hänen vankilayksikkönsä on esimerkillinen. Navalnyin maanantaisen Instagram-päivityksen mukaan artikkeleissa ”ei ollut yhtään totuuden sanaa”.

Navalnyi istuu rangaistustaan Pokrovin vankileirillä noin sadan kilometrin päässä Moskovasta.

Nälkälakko alkoi selkäkivusta ja jalkojen tunnottomuudesta

44-vuotias Navalnyi on valittanut esimerkiksi vakavista selkäkivuista ja tunnottomuudesta jaloissaan. Hän on kertonut, että on saanut vain särkylääkkeitä eikä häntä ei ole tutkittu kunnolla.

Navalnyi on kertonut jatkavansa nälkälakkoaan, kunnes saa kunnollista hoitoa.

Aiemmin hän on kertonut, että hänet herätetään joka yö kahdeksan kertaa, koska vankilaviranomaiset haluavat varmistaa, ettei hän ole paennut sellistään.

Venäjän vankeinhoitolaitos on kuitenkin sanonut, että Navalnyille on järjestetty kaikki tarvittava lääkärinapu. Lisäksi laitoksen mukaan yölliset tarkastukset eivät häiritse muita vankeja.

Helmikuussa kahden ja puolen vuoden vankeustuomion saanut Navalnyi pidätettiin tammikuussa, kun hän palasi Venäjälle saatuaan hoitoa Saksassa viimekesäisen myrkytyksensä jälkeen. Navalnyi on syyttänyt myrkytyksestä Venäjän hallintoa.

Navalnyin tuomiota on pidetty poliittisena, sillä hän on presidentti Vladimir Putinin hallinnon näkyvin kriitikko.

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/06/alexei-navalny-seriously-ill-on-prison-sick-ward-says-lawyer

AFP

STT

Kuvat: