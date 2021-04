Varusmiehiä kouluttanut pursimies katseli naispuolisten alaistensa vaatteidenvaihtoa ja halusi tarkistaa kylkiluut paidan alta – tuomittiin päiväsakkoihin

Helsingin hovioikeus on tuominnut tapahtuma-aikana Rannikkoprikaatin aliupseerikoulun kouluttajana Puolustusvoimissa työskennelleen noin 50-vuotiaan pursimiehen esimiesaseman väärinkäyttämisestä, kunnianloukkauksesta ja palvelusrikoksista.

Rangaistus on 60 päiväsakkoa, mistä hänen tuloillaan maksettavaa tulee 720 euroa. Pursimies on ollut pidätettynä virantoimituksesta tapahtumien jälkeen.

Hovioikeus katsoo, että pursimies oli vuonna 2019 Merivoimissa työskennellessään muun muassa katsellut naispuolisten varusmiesalaistensa vaatteidenvaihtoa, käskenyt naispuolista alaistaan nostamaan paitaansa, jotta näkee, näkyvätkö kylkiluut, ja käskenyt alaistaan pistämään itseensä tuntematonta lääkeainetta. Pursimies oli myös tanssittanut naispuolisia alaisiaan, joista toisen hän oli vienyt ajoneuvolla yksin kasarmialueen ulkopuolelle.

– Tanssitettavaksi joutuminen on ollut kummassakin tilanteessa kohdehenkilön kannalta epäasiallista, ahdistavaa ja nöyryyttävää, mikä seuraus (syytetyn) on täytynyt ymmärtää tai mitä seurausta hänen on ainakin täytynyt pitää varsin todennäköisenä, hovioikeus kirjoittaa päätöksessään.

Kunnianloukkauksen hovioikeus katsoi liittyneen siihen, että pursimies oli puhunut halventavasti alaisestaan.

Lisäksi pursimies oli oikeuden mukaan puuttunut puutteellisesti valvomassaan voimankäyttöharjoituksessa tapahtuneeseen ylilyöntiin, minkä aikana yhtä koulutukseen osallistuneista kuristettiin tarpeettoman kivuliaasti. Hovioikeus katsoo, että pursimiehen olisi varomääräysten mukaan pitänyt keskeyttää harjoitustilanne.

Pursimies kiisti kaikki syytteet. Hän ei muun muassa kokenut, että olisi kohdellut alaisiaan nöyryyttävästi tai että voimankäyttöharjoituksessa olisi käytetty kiellettyä otetta.

Kahden muun syytteet nurin

Hovioikeuden mukaan syytteissä on eri tavoin ollut kyseessä pursimiehen esimiestyö, käyttäytyminen ja hänen suhteensa naispuolisiin alaisiinsa. Esimiesaseman väärinkäyttäminen edellyttää tahallista aktiivista toimintaa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esimiehellä olisi ollut nimenomainen tarkoitus kohdella alaisiaan esimerkiksi nöyryyttävällä tavalla.

Sotilasarvoltaan pursimies on merivoimien aliupseeri. Tämän lisäksi tuomittu työskenteli tapahtuma-aikaan myös kouluttajana ja joukkueenjohtajana.

Tapaus käsiteltiin sotilasrikosasiana suoraan hovioikeudessa. Syytteet hylättiin kahden muun Puolustusvoimien työntekijän osalta.

Sotilasrikoksiin voi syyllistyä vain sotilas tai muu sotilasrangaistussääntöjen alainen henkilö, kuten esimerkiksi Rajavartiolaitoksessa sotilasvirassa palveleva henkilö. Epäillyt sotilasrikokset tutkii Puolustusvoimat tai Rajavartiolaitos.

Henrietta Nyberg

STT