Syksyllä 2015 Suomeen tuli ennätysmäinen määrä turvapaikanhakijoita. Jo edellisvuonna kiihtynyt Eurooppaan suuntautunut muuttoliike saavutti maanosan pohjoislaidan.

Vuonna 2014 Euroopan unionin jäsenmaissa kirjattiin lähes 600 000 turvapaikanhakija. Syyrian sodan pahetessa määrä vain kasvoi, ja seuraavana vuonna turvapaikkaa haki lähes 1,3 miljoonaa ihmistä.

Suomeen asti heistä päätyi yli 32 000.

Suomessa tilanteeseen reagoitiin avaamalla nopeasti uusia vastaanottokeskuksia.

SPR:n Halikon vastaanottokeskus avattiin Märynummella Halikon sairaalalta tyhjäksi jääneeseen rakennukseen lokakuussa 2015. Samana vuonna avattiin vielä Piihotelliin Meriniittyyn vastaanottokeskus ja Kiskoon tukiasumisyksikkö nuorille turvapaikanhakijoille. Piihotelli majoitti turvapaikanhakijoita vuoden päivät.

Turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut radikaalisti viiden vuoden takaisesta. Viime vuonna hakemuksia jätettiin noin 3 200.

Tarpeen vähentyessä vastaanottokeskuksia suljetaan. Halikossa toiminta päättyy syksyyn mennessä. Halikon vastaanottokeskus on ollut osa SPR:n Turun vastaanottokeskusta. Pansiossa jatketaan entiseen tapaan.

Enimmillään vastaanottokeskuksia oli Suomessa 221. Nyt jäljellä on 31.

Halikon vastaanottokeskus on 12 ihmisen työpaikka ja sadan ihmisen koti. Heille keskuksen sulkeminen on iso elämänmuutos. Perheitä siirretään uusille paikkakunnille, lapsia uusiin päiväkoteihin ja kouluihin.

Syksyllä 2015 humanitäärinen kriisi ylitti Suomen rajat, ja meillä oli taitoa ottaa tilanne haltuun nopeasti. Salossa vastaanottokeskuksen aiheuttama kohina vaimeni nopeasti. Keskuksen johtajan Marita Nikanderin mukaan Märynummella on toimittua kaiken kaikkiaan hyvin rauhallisissa olosuhteissa (SSS 31.3.).

Vaikka turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut Suomessa, maailmanlaajuisesti pakolaistilanne on vain pahentunut. Lähes 80 miljoonaa ihmistä joutuu elämään syystä tai toisesta paossa kotiseudultaan. Turvapaikanhakijoita heistä on yli neljä miljoonaa.