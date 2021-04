Venäjä sanoo ryhtyvänsä lisätoimiin, jos länsi lähettää joukkoja Ukrainaan

Venäjä aikoo ottaa käyttöön ”lisätoimia”, jos jännitteet kiristyvät sen raja-alueilla Ukrainassa, sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov uutistoimisto AFP:n mukaan. Jos länsi lähettää joukkoja Ukrainaan, aiheuttaisi tämä Peskovin mukaan lisätoimien tarvetta alueen turvallisuuden takaamiseksi.

Peskov kuitenkin kieltäytyi erittelemästä, millaisista toimista voisi olla kyse.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on syyttänyt Venäjää sotilasjoukkojensa lisäämisestä Ukrainan vastaisella rajalla sekä miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Ukrainaa tukevan Yhdysvaltojen ulkoministeriö on varoittanut Venäjää olemaan uhkailematta Ukrainaa.

– Olemme huolissamme Venäjän viime aikoina kasvaneista aggressiivisista ja provokatiivisista toimista Itä-Ukrainassa. Vastustamme aggressiivisia toimia, joiden tavoitteena on pelotella tai uhkailla kumppanimaatamme Ukrainaa, ulkoministeriön tiedottaja Ned Price sanoi medialle uutistoimisto AFP:n mukaan.

Peskov vakuuttaa, ettei kyse ole uhkailusta. Hän syyttää Ukrainan asevoimia toistuvista provokaatioista.

– Venäjä ei uhkaa eikä ole koskaan uhannut ketään, AFP kertoo Peskovin sanoneen puhuessaan toimittajille perjantaina.

Ukrainan ja Venäjän tukemien separatistien välillä vuodesta 2014 jatkunut konflikti on jälleen kiihtynyt. Ukrainan mukaan 20 sen sotilasta on kuollut ja 57 loukkaantunut yhteenotoissa vuoden alun jälkeen.

STT

