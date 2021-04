Venetsia sai asukkaiden odottaman risteilylaivakiellon – jättialukset eivät enää pääse historiallisen kaupungin kanaaleihin

Italiassa maan hallinto on päättänyt kieltää suurten risteilyalusten pääsyn Venetsian kaupungin kanaaleihin. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Italian kulttuuriministerin Dario Franceschinin mukaan asiaan vaikutti YK:n kulttuurijärjestön Unescon pyyntö.

Venetsia laguuneineen on Unescon maailmanperintökohteiden listalla. BBC:n mukaan isot risteilyalukset ja rahtialukset joutuvat toistaiseksi rantautumaan Margheran teollisuussatamaan, kun aiemmin ne ovat kulkeneet Venetsian ytimessä Giudeccan kanaalissa.

Myöhemmin suurille aluksille on määrä rakentaa satama laguunin ulkopuolelle, Franceschini sanoi Twitterissä.

– Jokainen, joka on käynyt Venetsiassa viime vuosina, on kauhistunut näitä laivoja. Ne ovat satoja metrejä pitkiä, yhtä korkeita kuin kerrostalot ja kulkevat läpi hauraiden paikkojen, Franceschini kuvaili uutistoimisto Reutersin mukaan torstaina.

Parhaillaan risteilyturismi on keskeytyksissä koronaviruspandemian vuoksi. Reutersin mukaan on kuitenkin vielä epävarmaa, miten vasta päätetty risteilyaluskielto toimii käytännössä. Esimerkiksi vuonna 2013 hallitus päätti niin ikään kieltää suuret alukset Giudeccan kanaalissa, mutta paikallinen tuomioistuin kumosi päätöksen.

Saasteita ja turismiongelmia

Isojen alusten on syytetty saastuttavan laguunin herkkää ekosysteemiä ja rapauttavan historiallisten rakennusten perustuksia. Venetsiassa osa asukkaista on jo pitkään vaatinut kieltoa risteilyaluksille.

Viha risteilyaluksia kohtaan kasvoi entisestään vuonna 2019, kun valtava risteilyalus törmäsi satamalaituriin ja turistiveneeseen. Useita ihmisiä loukkaantui tilanteessa.

Venetsia on pitkään kärsinyt yli äyräiden kasvaneesta turismista. Reutersin mukaan kaupungissa kävi ennen pandemiaa noin 25 miljoonaa turistia vuodessa. Turistien tulva on esimerkiksi nostanut asuntojen hintoja niin, että monet paikalliset ovat joutuneet muuttamaan kanavakaupungista mantereelle.

Risteilylaivojen tuomia turisteja on pidetty erityisen ei-toivottuina: he tukkivat muutamaksi tunniksi kaupungin kapeat kujat ja sillat, mutta yöpyvät ja syövät laivoilla. Näin paikalliset yrittäjät ja talous eivät hyödy turisteista. Asiasta kirjoittaa muun muassa uutiskanava CNN.

Talouslehti Forbes kertoi vuonna 2019, että Venetsiassa kävi vuosittain yli 600 risteilyalusta.

https://www.bbc.com/news/world-europe-56592109

https://www.reuters.com/article/us-italy-venice-cruiseships/italy-approves-new-decree-to-keep-cruise-ships-out-of-venice-lagoon-idUSKBN2BO5DN

https://edition.cnn.com/travel/article/venice-cruise-ship-ban/index.html

https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2019/08/14/is-venice-banning-giant-cruises-after-crash-or-isnt/?sh=2d06f1964f38

Mari Areva

STT

Kuvat: