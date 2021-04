Venezuelassa jonkun hauta on toisen koti ja kolmannen ryöstösaalis – maan kriisi vie lapsiakin asumaan ruumiiden keskelle

Jendry potkii eteenpäin yhdellä rullaluistimella muistomerkkien ja hautojen välissä vetäen perässään narun päähän sidottua rotan raatoa. 11-vuotias poika on kirjaimellisesti kuin kotonaan: hän on asunut Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa General del Sur -hautausmaalla jo kaksi vuotta.

Eikä Jendry asu yksin. Monet perheet ovat päätyneet asumaan historiallisesti merkittävälle hautausmaalle, kun muutakaan paikkaa ei ole.

Jendry ja hänen 9-vuotias siskonsa Wineisis selviävät kerjäämällä. He asuvat alkoholistiäitinsä kanssa, joka on usein poissa maisemista.

Isosisko Winifer, 17, asuu 19-vuotiaan aviomiehensä ja alle puolivuotiaan tyttärensä kanssa eräänlaisessa kappelissa, jossa on neljä hautaa.

– Voisi sanoa, että olen asunut koko elämäni täällä hautausmaalla, luku- ja kirjoitustaidoton Winifer kertoo.

Jotkut asukkaat ovat rakentaneet majoja hautojen ympärille ja asetelleet patjoja hautojen päälle. Omaisuutta säilytetään hautakivien välissä.

Kaikille tämä ei sovi. Maritzaksi esittäytyvä nainen on kiukustunut Winiferin perheelle, sillä kappeliin on haudattu hänen 21-vuotiaana murhattu poikansa sekä syöpään kuollut sukulaistyttönsä. Hänen mielestään nuori perhe käyttää kappelia ”kuin keittiönään”.

– Kuolleita on kunnioitettava, tämä on meille edelleen tuskallista.

Pääkalloja siellä täällä

Asukkaiden lisäksi hautausmaalla pyörii haudanryöstäjiä. Suurinta osaa haudoista on turmeltu tai ne on ryöstetty.

Talouskriisin runtelemassa maassa varkaat etsivät haudoista koruja, vihkisormuksia, kultahampaita ja mitä tahansa muuta arvokasta. Koska hautoja on auottu, eri puolilla hautausmaata lojuu irtonaisia pääkalloja sekä sääri- ja reisiluita.

Yksi hautausmaan näyttävimmistä haudoista on 1800-luvulla maata hallinneen presidentin Joaquin Crespon mausoleumi. Nyt se näyttää kuitenkin raunioituneelta palatsilta, sillä lattialla pyörii jätettä ja kupoliin vievässä portaikossa käytetään huumeita. Myöskään kansalliskaartin ja vanhojen poliisivoimien mausoleumeja ei ole säästetty.

Vaikka varkaat etsivät ensisijaisesti kultaa ja muita arvotavaroita, mukaan lähtee myös pääkalloja ja luita, joita voi myydä santeriarituaaleissa käytettäviksi. Afrokuubalaisella uskonnolla on kannattajia eri puolilla maailmaa.

Hautavahti voi olla papupalkalla

Monia varkaudet ja ilkivalta ovat suututtaneet. Yhteen hautaan kirjoitetussa tekstissä kutsutaan haudanryöstäjiä rotiksi ja uhataan tappamisella. Joihinkin hautoihin on jätetty viesti, jossa lukee ”jo ryöstetty”.

Kaikkia omaisia hautausmaan asukkaat eivät häiritse. Osa heistä on pyytänyt asukkaita vahtimaan läheistensä hautoja. Vaivanpalkaksi annetaan jauhoja, papuja ja käteistä rahaa.

40-vuotias Luis valvoo 37:ää hautaa rahaa vastaan.

– Vahdin jokaista hautaa, puhdistan ne ja pidän ne siistinä. Vaihtokauppana perheet antavat minulle jotakin sunnuntaisin, hän kertoo.

Perheenjäsenet vierailevat haudoilla sunnuntaisin, joskus piknikin merkeissä ja musiikkia soittaen.

Ennen hautausmaalle muuttoa Luis oli kymmenen vuotta vankilassa huumerikoksesta. Hän asui aiemmin slummissa, mutta koti tuhoutui maanvyörymässä.

– On parempi nukkua täällä kuin kadulla.

