Huuda, huuda mestaruudesta! Vilpas on ensimmäistä kertaa Suomen ykkönen

Salon Vilpas on koripallon miesten Suomen mestari vuosimallia 2021. Joukkue voitti kuudennessa finaalissa Salossa Karhubasketin pistein 76–68, ja näin seurahistorian ensimmäinen mestaruus irtosi otteluvoitoin 4–2.

Vilpas nousi viime vuosina Suomen selvästi eniten yleisöä otteluihinsa ennen koronaviruspandemiaa houkutelleeksi seuraksi. Nyt panostus kokeneisiin kotimaisiin pelaajiin toi myös tuloksellisen huipennuksensa. Teemu Rannikko on edustanut Vilpasta kaudesta 2017–2018 lähtien, Mikko Koivisto ja Juho Nenonen vielä pidempään.

Ammattilaisuransa sunnuntaina lopettaneelle ja yli kymmenen vuotta ulkomailla pelanneelle kapteeni-Rannikolle Suomen mestaruus on kolmas. Sama määrä kultamitaleita on myös vuonna 1987 syntyneillä Koivistolla ja Nenosella, joskin hyvin eri aikoina ja erilaisissa pelillisissä rooleissa saavutettuina. Lähes koko uransa Korisliigassa pelannut Nenonen on saavuttanut peräti 11 SM-mitalia.

Kaikille muille Vilppaan pelaajille Suomen mestaruus on ensimmäinen. Heihin lukeutuvat jo viidennen kautensa Salossa pelanneet Aatu Kivimäki ja Riku Laine. Molemmat jatkavat Vilppaassa Mikko Koiviston, Perttu Blomgrenin ja Tuukka Juntusen tavoin myös ensi kaudella.