VR menetti koronalle lähes viidenneksen liikevaihdostaan viime vuonna

VR Groupin liikevaihto laski viime vuonna yli 19 prosenttia koronakriisin seurauksena. Liikevaihto pieneni 792 miljoonaan euroon edellisvuoden 982 miljoonasta. Koronaepidemia vaikutti erityisesti matkustajaliikenteeseen keväästä lähtien.

Vertailukelpoinen liikevoitto, johon ei sisälly kiinteistömyyntien liikevoittoa, oli 26 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden voitto oli yli 105 miljoonaa.

Kaukoliikenteen matkamäärät laskivat viime vuoden aikana 45 prosenttia. Koronatartuntoja torjuttiin laajalla ohjelmalla, eikä junissa todettu yhtään tartuntaketjua.

Aspon johtoon siirtyvä toimitusjohtaja Rolf Jansson totesi, että koronavuosi vaikutti VR:n toimintaan ennennäkemättömällä tavalla ja vaikuttaa siihen edelleen.

– Matkamäärät romahtivat keväällä hetkellisesti jopa 90 prosenttia pitkään jatkuneen kasvun jälkeen. Vaikka kysyntä kesän aikana piristyi jo kahteen kolmasosaan tavallisesta, matkamäärät kääntyivät jälleen syksyllä laskuun epidemian toisen aallon myötä, Jansson sanoi tiedotteessa.

Vuoden päättyessä junissa oli alle puolet vuoden takaisista matkustajamääristä.

VR on vuoden aikana tehostanut toimintaansa ja lomauttanut henkilökuntaansa laajasti.

Huolenaiheina Jansson nosti esille rataverkon kunnon ja ratakapasiteetin riittämättömyyden, jotka heikentävät raideliikenteen täsmällisyyttä ja rajoittavat tulevaisuuden kasvua.

– Positiivinen signaali on, että raideliikenteen infrastruktuurille on osoitettu elvyttävää rahoitusta, ja rataverkon pitkäjänteinen kehittäminen on ollut aktiivisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, Jansson sanoi.

Nina Törnudd

STT

