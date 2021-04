WHO kritisoi Euroopan hidasta rokotustahtia

Maailman terveysjärjestö WHO on kritisoinut Euroopan rokotustahtia liian hitaaksi. WHO myös ilmaisi pitävänsä Euroopan pahenevaa tautitilannetta huolestuttavimpana moneen kuukauteen.

WHO:n Euroopan-johtaja Hans Kluge sanoi hitaan rokotustahdin pidentävän pandemiaa. Hänen mukaansa Euroopan maiden pitäisi tehostaa rokotteiden jakelua ja huolehtia siitä, että kaikki varastossa olevat rokotteet tulevat käytetyiksi.

Tautitilanne monissa Euroopan maissa heikkeni maaliskuussa. WHO:n Euroopan alueen maissa viikoittaisten tartuntojen määrä oli helmikuussa pudonnut alle miljoonaan, mutta oli viime viikolla jälleen 1,6 miljoonaa.

STT

