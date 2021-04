Yhdeksälle hongkongilaisaktivistille tuomiot – tuomittujen joukossa myös mediamoguli Jimmy Lai

Hongkongissa on annettu tuomiot yhteensä yhdeksälle demokratia-aktivistille toissavuotisen mielenosoituksen vuoksi. Heidän kerrotaan olleen järjestämässä yhtä vuoden 2019 valtavista mielenosoituksista ja osallistuneen samaiseen mielenilmaukseen.

Monet tuomituista ovat Hongkongin huomattavimpiin kuuluvia pitkän linjan demokratia-aktivisteja, joista jotkut ovat kampanjoineet jo vuosikymmeniä suurempien poliittisten vapauksien puolesta.

Tuomioistuin antoi torstaina tuomiot yhteensä seitsemälle aktivistille, minkä lisäksi kaksi muuta oli aiemmin myöntänyt syyllisyytensä. Tuomittuja odottaa enimmillään viiden vuoden vankeusrangaistus. Tuomiot luetaan Bloombergin mukaan 16. huhtikuuta.

Yksi tuomituista oli mediamoguli Jimmy Lai. Tuomion sai myös 82-vuotias Martin Lee, joka tunnetaan myös Hongkongin ”demokratian isänä”. Lee oli mukana johtamassa demokratiamyönteistä leiriä, kun entinen Britannian siirtomaa siirtyi Kiinan alaisuuteen, ja hän oli tuolloin mukana kirjoittamassa erityishallintoalueen perustuslakia vastaavaa Hongkongin peruslakia. Tuomittuihin kuului myös entinen lainsäädäntöneuvoston jäsen Margaret Ng, 73.

Jotkut syytetyistä puhuivat medialle ennen oikeudenkäyntiä oikeustalon ulkopuolella ja pitelivät kylttejä, joissa luki ”protestoikaa poliittista sortoa vastaan.”

– Olemme hyvin ylpeitä, vaikka meidän pitäisi mennä vankilaan tämän takia. Marssimme eteenpäin, tapahtui tulevaisuudessa mitä tahansa, sanoi Lee Cheuk-yan, entinen lainsäädäntöneuvoston jäsen ja ay-johtaja.

Kiina kiristänyt otettaan

Torstain tuomioiden taustalla on 18. elokuuta 2019 järjestetty mielenosoitus, joka oli yksi Hongkongin historian suurimmista. Järjestäjien mukaan siihen osallistui peräti 1,7 miljoonaa ihmistä, lähes neljännes Hongkongin asukkaista.

Mielenosoituksessa valtavat ihmisjoukot marssivat ympäri Hongkongia sateenvarjojen alla. Protesti oli rauhanomainen.

Oikeuden mukaan mielenosoituksen rauhanomaisuus ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, ettei protestille ollut viranomaisten lupaa. Hongkongin viranomaisia on jo pitkään kritisoitu mielenosoitusoikeuden rajoittamista.

Valtavat demokratiamielenosoitukset kuohuttivat Hongkongia viikosta toiseen vuonna 2019. Ne äityivät ajoittain yhteenotoiksi mellakkapoliisin ja mielenosoittajien ydinjoukon välillä.

Vähitellen mielenosoitusten aalto hiipui mielenosoittajien uupumuksen, pidätysten ja lopulta koronapandemian myötä. Sittemmin mielenosoituksille ei käytännössä ole myönnetty lupia.

Kiina on vuoden 2019 tapahtumien jälkeen tiukentanut entisestään otettaan Hongkongista. Viime vuonna Kiina hyväksyi kiistellyn Hongkongin turvallisuuslain, joka antoi keskushallinnolle vapaammat kädet esimerkiksi tuomita demokratia-aktivisteja kumouksellisesta toiminnasta.

Aiemmin tällä viikolla Kiina myös hyväksyi lain, jolla se ottaa Hongkongin vaalit entistä tarkemmin valvontaansa. Suorilla vaaleilla valittavien paikkojen osuutta Hongkongin lainsäädäntöneuvostossa vähennetään huomattavasti, ja Kiinan viranomaiset saavat veto-oikeudellaan estää kenen tahansa ehdokkaan osallistumisen vaaleihin.

Hongkongin demokratia-aktivistien ja länsimaiden mielestä Kiina on rikkonut Britannian kanssa ennen Hongkongin vallanvaihtoa tekemäänsä sopimusta, jolla se lupasi turvata laajat poliittiset vapaudet Hongkongissa ainakin vuoteen 2047 asti.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-01/hong-kong-s-father-of-democracy-jimmy-lai-guilty-over-protest

STT

Kuvat: