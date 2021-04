Yhdysvallat poistaa kansainvälisen rikostuomioistuimen virkailijoilta pakotteet, jotka Trumpin hallinto asetti

Yhdysvallat ilmoitti perjantaina aikeistaan poistaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n pääsyyttäjälle ja toiselle korkealle viranomaiselle määrätyt pakotteet, jotka edellisen presidentin Donald Trumpin hallinto viime vuonna asetti.

Pakotteiden syynä oli ICC:n vuonna 2019 aloittama tutkinta Yhdysvaltojen asevoimien henkilöstön Afganistanin sodassa mahdollisesti tekemistä rikoksista.

Yhdysvaltoja ärsytti myös ICC:n arviointi siitä, onko tuomioistuimella toimivaltaa Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Helmikuussa ICC katsoi, että toimivalta on. Tämä mahdollistaa sen, että oikeusistuimen syyttäjä voi avata tarvittaessa tutkinnan näillä alueilla tapahtuneiksi epäillyistä sotarikoksista.

Haagissa vuonna 2002 toimintansa aloittaneella Kansainvälisellä rikostuomioistuimella on toimivalta esimerkiksi sotarikoksissa ja rikoksissa ihmisyyttä vastaan.

Yhdysvallat ei ole ICC:n jäsen eikä hyväksy sen toimivaltaa. Myöskään Yhdysvaltojen liittolainen Israel ei ole ICC:n jäsen.

Yhdysvaltain nykyinen ulkoministeri Antony Blinken sanoi perjantaina, että maa vastustaa edelleen ICC:n toimia Afganistanin ja Israelin suhteen, mutta uskoo asioiden ratkeavan ennemmin yhteistyöllä kuin pakotteilla.

”Tuomioistuimen työ vahvistuu”

Käytännössä talouspakotteet ovat kohdistuneet ICC:n pääsyyttäjään Fatou Bensoudaan ja yhteen toiseen virkamieheen. Lisäksi tuomioistuimen henkilöstöä on ollut viisumikiellossa. Bensoudan on määrä jättää tehtävänsä suunnitellusti kesäkuussa.

ICC reagoi Yhdysvaltojen perjantaiseen ilmoitukseen toteamalla, että alkamassa on uusi yhteistyön aikakausi. ICC oli kehottanut presidentti Joe Bidenia poistamaan edeltäjänsä aikana asetetut pakotteet.

– Otan ilolla vastaan tämän päätöksen, jonka myötä tuomioistuimen työ vahvistuu. Yleisemmin tämä edistää sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä, ICC:n hallintoelimen puheenjohtaja Silvia Fernandez de Gurmendi sanoi lausunnossa.

Bensoudaa seuraa pääsyyttäjän tehtävässä brittiläinen ihmisoikeusasianajaja Karim Khan, joka näillä näkymin pääsee aloittamaan kautensa ilman pakotteiden tuomaa painolastia.

STT

