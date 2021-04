Yhdysvallat: Venäjällä on enemmän joukkoja Ukrainan rajalla kuin Krimin miehityksen aikoihin vuonna 2014

Yhdysvaltain mukaan Venäjällä on enemmän sotilasjoukkoja Ukrainan rajalla kuin vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Krimin. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby, joka kuvaili joukkojen sijoittelua erittäin huolestuttavaksi.

Kirby ei suostunut tarkentamaan, miten joukkoja on rajan tuntumaan aseteltu tai millaisista sotilasmääristä tarkalleen puhutaan. Yhdysvallat ei usko joukkojen sijoittelun edistävän turvallisuutta ja tasapainoa raja-alueella, eikä varsinkaan miehitetyllä Krimillä.

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell kertoi niin ikään aiemmin, että Ukrainan rajalle sijoitettujen venäläisjoukkojen määrä on suurempi kuin koskaan ennen.

STT