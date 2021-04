Yhdysvaltojen Israel-linjassa muutosta – ulkoministeri toivoo tasaveroista kohtelua palestiinalaisille

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken kehotti perjantaina Israelia varmistamaan, että palestiinalaisia kohdeltaisiin tasaveroisesti israelilaisten kanssa. Blinken ja Israelin ulkoministeri Gabi Ashkenazi keskustelivat asiasta puhelimitse.

– Blinken korosti hallinnon uskoa siihen, että israelilaisten ja palestiinalaisten tulisi voida nauttia yhtäläisestä vapaudesta, turvallisuudesta, vauraudesta ja demokratiasta, ulkoministeriön tiedottaja Ned Price sanoi.

Yhdysvaltojen Israel-linjassa on nähty muutos sen jälkeen, kun presidentti Joe Biden astui valtaan. Hänen edeltäjänsä Donald Trump tuki Israelia ja sen oikeistolaista pääministeriä Benjamin Netanjahua liki ehdottomasti, mutta Biden on antanut ymmärtää, että vaikka hän on sanonut tukevansa Israelia, ei Netanjahu voi odottaa häneltä vastaavaa tukea.

Viime päivinä Yhdysvallat on ilmaissut muun muassa laskevansa miehitykseksi sen, että Israel hallitsee Länsirantaa. Ulkoministeriö on myös kehottanut Israelia lopettamaan uusien siirtokuntien yksipuolisen perustamisen palestiinalaisalueille, koska se vaikeuttaa neuvotteluja konfliktin ratkaisemiseksi kahden valtion mallilla.

Ulkoministeri Blinkenin edeltäjä Mike Pompeo poikkesi Yhdysvaltojen pitkästä linjasta sanomalla, että hän ei pitänyt laittomana Israelin rakennustöitä maa-alueille, jotka se otti hallintaansa vuonna 1967. Hän myös vieraili siirtokunnassa Länsirannalla viime vuonna.

Blinken on kuitenkin tehnyt selväksi, ettei uusi hallinto aio perua eräitä Trumpin tunnetuimpia toimia, kuten Jerusalemin tunnustamista Israelin pääkaupungiksi.

