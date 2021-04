Ykkösakselilta tukea Salon Palloilijoiden kentän valaistukseen

Ykkösakseli on myöntänyt tukea Salon Palloilijoille jalkapallokentän led-valaistukseen Paukkulaan. Hankkeen kustannusarvio on 23 000 euroa, josta tuki on 11 500 euroa.

Yritystukea Salossa saavat Fiskarsin Suklaa Oy ja Makerspaceman Oy.

Fiskarsin Suklaa saa 14 895 euroa toimitilan rakentamiseen Halikkoon Design Hillin tiloihin.

Makerspaceman saa 13 311 euroa toimitilojen saneeraukseen ja laitehankintoihin. Yritystuet ovat 20 prosenttia kustannusarviosta.

Ykkösakseli myönsi alkuvuonna rahoitusta uusille hankkeille yhteensä 214 000 euroa.

Mukana on kaksi laajaan alueiden välistä hanketta. Toinen on Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n vaelluskala- ja jokiluontohanke muun muassa Uskelan- ja Karjaanjoella. Toinen hanke on Päijänne-Leader ry:n Kyläkoutsihanke, joka tähtää kylien koulutuksiin. Hankkeisiin myönnettiin yhteensä 61 621 euroa.

Muut tuen saajat Salosta. Tuki on puolet kustannusarviosta.

Aijalan-Kaukurin Kyläyhdistys ry rakentaa pukukopin ja laavun Kirkkojärven rantaan (5 000 euroa).

Hajalan Kyläyhdistys ry rakentaa kuivakäymälän Myllytyryn uimarannalle (1 760).

Kiskon Kiskojat ry hankkii siirrettävän, 60 hengen katsomon ja kunnostaa Toijan urheilukentän huoltorakennuksen (7 510).

Koirakerho Tassut ry uusii kentän valaistuksen (2 467).

Koski as. kyläyhdistys ry kunnostaa Vihiniemen kylätalon ruokasalin (4 995).

Kuusjoen Taitajat ry hankkii leikkurin käsityökursseille (500).

Tiskarlan Pienviljelijäyhdistys ry rakentaa Vähäjärven frisbeeradan yhteyteen kuntoportaat. (5 000).

Wartsalan kyläyhdistys ry rakentaa Penturantaan aidan ja kaivaa urheilukentän ojia (3 815).

Viitannummen ja Viitanlaakson asukasyhdistys ry rakentaa laavun (5 000).

Ykkösakselin toiminta-alue on Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti. Se saa rahoitusta yhteensä 1,7 miljoonaa euroa hanketukiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta tänä ja ensi vuonna. Rahoituksesta 42 prosenttia tulee EU:sta, 38 prosenttia Suomen valtiolta ja 20 prosenttia toiminta-alueen kunnilta.