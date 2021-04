YK:n erityislähettiläs pyysi turvallisuusneuvostolta toimia sisällissodan välttämiseksi Myanmarissa

YK:n turvallisuusneuvosto käsitteli Myanmarin tilannetta keskiviikkona maan entisen siirtomaaisännän Britannian pyynnöstä. YK:n Myanmarin erityislähettiläs vetosi turvallisuusneuvostoon, että se ryhtyisi toimiin välttääkseen sisällissodan Myanmarissa.

Myanmarin mielenosoituksissa on kuollut yhteensä ainakin 520 siviiliä sen jälkeen, kun armeija kaappasi pari kuukautta sitten vallan demokraattisesti valitulta hallitukselta.

Sotilasjuntta on koventanut jatkuvasti otteitaan protestoijia kohtaan, mutta mielenosoitukset ovat jatkuneet laajoina.

Viime viikonloppu oli toistaiseksi verisin. Juntta surmasi lauantaina yli 100 mielenosoittajaa ja sai osakseen laajaa kansainvälistä paheksuntaa. Yhdysvallat esimerkiksi laittoi viikonlopun jälkeen jäihin kauppasopimuksensa Myanmarin kanssa, ja presidentti Joe Biden sanoi verenvuodatusta järkyttäväksi.

YK:n erityislähettiläs Christine Schraner Burgener kertoi olevansa avoin jatkamaan keskustelua sotilasjuntan kanssa, mutta varoitti tilanteen voivan pahentua paikan päällä, jos dialogia käydään vain, kun juntta on siihen valmis.

Hän varoitti uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan turvallisuusneuvostoa sisällissodan ja vääjäämättömän ”verilöylyn” uhkasta.

Kapinallisryhmät antavat tukensa mielenosoittajille

Tilanteen on pelätty kiihtyvän sisällissodaksi, sillä muutamat maan lukuisista aseellisista kapinallisryhmistä ovat ilmoittaneet seisovansa mielenosoittajien puolella ja uhanneet taistella sotilashallintoa vastaan.

Kapinallisryhmät pitävät hallussaan laajoja alueita Myanmarin raja-alueilla. Viikonloppuna kapinallisryhmä KNU otti haltuunsa sotilastukikohdan maan itäosassa, mihin armeija vastasi ilmaiskuilla.

Turvallisuusneuvoston keskiviikkoinen kokous päättyi reilun kahden tunnin jälkeen. Diplomaattien mukaan Kiina pyysi, että se voisi pohtia torstaihin saakka, aikooko se antaa tukensa Britannian ehdottamalle päätöslauselmalle.

Kokouksen jälkeen Kiina sanoi hakevansa demokraattista siirtymää sotilasjuntan hallinnan alla olevassa Myanmarissa, mutta hylkäsi ajatuksen sotilashallinnolle asetettavista pakotteista.

– Kiina toivoo Myanmarin palauttavan rauhan, tasapainon ja perustuslaillisen järjestyksen niin pian kuin mahdollista ja jatkaa demokraattisen siirtymän edistämistä, Kiinan YK-suurlähettiläs Zhang Jun sanoi tiedotteen mukaan neuvoston kokouksen jälkeen.

Kiina: Yksipuolinen paine pahentaisi jännitteitä

Zhangin mukaan rauhan ja tasapainon säilyttäminen Myanmarissa on kansainvälisen yhteisön yhteisten intressien mukaista. Myanmarin rauhattomuuksien pitkittyminen olisi Zhangin mukaan katastrofaalista paitsi Myanmarille myös ympäröivälle alueelle.

Näistä puheista huolimatta Kiina vastusti Myanmarin taloudellista painostamista. Zhangin mukaan yksipuolinen paine ja esimerkiksi pakotteiden vaatiminen vain pahentavat jännitteitä ja vaikeuttavat tilannetta.

Maaliskuun alkupuolella turvallisuusneuvosto tuomitsi väkivallan mielenosoittajia kohtaan, mutta Kiinan ja Venäjän vastustuksesta johtuen se ei viitannut helmikuun vallanvaihtoon vallankaappauksena, eikä uhannut Myanmarin sotilashallintoa pakotteilla.

Vallankaapannut Myanmarin armeija lukee Kiinan tärkeimmäksi liittolaisekseen.

STT

