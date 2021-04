YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi mielenosoittajiin kohdistuneen väkivallan Myanmarissa – Kiina ajoi läpi lievemmät sanamuodot

YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsee Myanmarin sotilasjuntan mielenosoittajiin kohdistaman väkivallan, jonka seurauksena on kuollut jo satoja ihmisiä. Turvallisuusneuvosto julkaisi asiasta yksimielisen lausunnon kahden päivän tiukkojen neuvottelujen jälkeen.

Muutoksia tekstin muotoiluun vaati erityisesti Kiina. Uutistoimisto AFP:n mukaan lausunnossa esimerkiksi puhutaan Kiinan vaatimuksesta mielenosoittajien kuolemista, kun aiemmassa tekstiluonnoksessa puhuttiin mielenosoittajien tappamisesta.

Lisäksi lausunnosta on poistettu aiemmasta luonnoksesta löytynyt maininta valmiudesta harkita lisätoimia eli käytännössä kansainvälisiä pakotteita Myanmaria vastaan.

Kiina on yksi YK:n turvallisuusneuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta.

STT

