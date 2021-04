Yle: Tapparan toimihenkilö sai sakot – yhteensä kuutta pelaajaa epäiltiin terveydensuojelurikkomuksesta

Tapparan toimihenkilö on saanut sakkorangaistuksen yllytyksestä terveydensuojelulain rikkomiseen, kertoo Yle. Poliisi selvitti Tapparan toimintaa, kun seuran kahden alle 20-vuotiaiden joukkueen pelaajan kerrottiin luistelleen Hakametsän harjoitushallissa, vaikka heillä oli todettu koronatartunta.

Poliisin mukaan yhteensä kuutta pelaajaa oli syytä epäillä terveydensuojelurikkomuksesta. Poliisi ei kertonut Ylelle, olivatko he kaikki samasta joukkueesta. Syyttäjä on päättänyt lopettaa tutkinnan näiden pelaajien osalta.

Tapparan mukaan kyse on saman harjoitustapahtuman peräkkäisistä jäävuoroista. Jäällä oli käynyt neljä koronavirustartunnalle altistunutta pelaajaa, joiden olisi pitänyt olla tämän takia karanteenissa.

Jääkiekon SM-liiga on rangaissut Tapparaa koronasääntöjen rikkomisesta sakoilla.

STT

