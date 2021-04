Yli 500 miljoonan Facebook-käyttäjän käyttäjätiedot vuodettu verkkoon

Yli 500 miljoonan Facebookin käyttäjän henkilötietoja on vuodettu verkkoon hakkereiden foorumille, kertoo muun muassa Business Insider -verkkojulkaisu. Vuodettujen tietojen joukossa on muun muassa puhelinnumeroita, Facebook-käyttäjätunnuksia, syntymäaikoja ja joissain tapauksissa sähköpostiosoitteita.

Facebookin edustaja kertoi Business Insiderille, että tietoihin päästiin käsiksi haavoittuvuuden avulla toissa vuonna. Sittemmin haavoittuvuus on korjattu.

Vuodon havaitsi israelilaisen tietoturvayhtiön Hudson Rockin teknologiajohtaja Alon Gal. Hänen mukaansa vuodettuja tietoja voidaan käyttää esimerkiksi identiteettivarkauksiin ja muihin verkkorikoksiin. Gal kertoo Business Insiderille, että aluksi hakkeri yritti myydä tietokantaa.

Facebook ei ole itse tiedottanut käyttäjätietojen vuotamisesta.

https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4?fbclid=IwAR0k4ug2AFHvZ51RZaTkQZXK-qb1TS5BrXM-Ng86bncCh6LhaHSm0fAexYk&r=US&IR=T

STT

