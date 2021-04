Yrittäjien tilanne yhä vaikeampi koronan seurauksena, liikkumisrajoituksia pelätään ”kuin ruttoa”

Yritysten tilanne heikkeni selvästi maaliskuussa, kun hallitus lisäsi koronarajoituksia ja valmisteli liikkumisrajoituksia, kertoo Suomen Yrittäjien teettämä kysely. Samalla yritysten maksuvaikeudet lisääntyivät ja yhä useampi yrittäjä pohti lopettamista tai koki konkurssiuhan kasvaneen. Myös lomauttaneiden yritysten määrä kasvoi.

– Tilanne on heikentynyt ensi kertaa sitten viime kevään. Se näkyy yritysten maksuvaikeuksissa, lomautuksissa, irtisanomisissa, lopettamisaikeissa, konkurssien pelossa ja myös kouluarvosanassa hallitukselle, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Tuloksissa näkyy Pentikäisen mukaan myös liikkumisrajoitusten pelko.

– Moni yrittäjä pelkää niitä kuin ruttoa, koska niiden vaikutus olisi voinut olla dramaattinen. Ne onneksi jäävät toteutumatta, Pentikäinen toteaa.

Vastaajista 55 prosenttia sanoi myynnin vähentyneen. Eniten myynti oli vähentynyt kaupan ja palvelualan yrityksillä ja pääkaupunkiseudulla.

Varsinkin pienten yritysten maksuvaikeudet ovat kasvaneet. Alle kymmenen ihmistä työllistävistä yrityksistä lähes joka viides kokee vaikeuksia maksaa laskujaan. Kaikista yrittäjistä osuus oli 15 prosenttia.

Jopa 35 000 yritystä saattaa lopettaa

Yrityksensä alasajoa suunnitteli 12 prosenttia yrittäjistä. Toteutuessaan se tarkoittaisi noin 35 000 yrityksen lopettamista. Konkurssiuhka oli edessä kuudella prosentilla vastanneista.

– Lopettaminen on konkurssia tyypillisempi tapa päättää yritystoiminta. Moni pohtii, onko järkeä jatkaa. Mitä pienempi on yritys, sitä useammin lopettamista pohditaan. Lopettamista pohtivia on nyt enemmän kuin kertaakaan aiemmin koronakriisin aikana, Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mukaan koronakurimus uhkaa viedä erityisesti pääkaupunkiseudulta kauppoja ja palveluita.

Pentikäinen perää hallitukselta enemmän tukea yrittäjille.

– Hallituksen pitäisi toteuttaa tukiohjelma – sekä antaa rahallista tukea avokätisemmin että tehdä lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistavat nopean sopeutumisen ja vähentävät konkurssipainetta, Pentikäinen neuvoo.

Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa maaliskuun lopulla. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Nina Törnudd

STT

