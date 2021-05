Nuorten tartunnat korostuvat Salon koronatilastoissa – kaupunki harkitsee lisärajoituksia

Maanantaina Salossa ei kirjattu uusia koronatartuntoja, mutta Salon koronatilanne on edelleen synkkä.

Salon kaupunki kertoo tiedotteessaan, että tällä hetkellä korostuvat nuorten tartunnat: viime viikolla ikäryhmässä 0–15-vuotiaat tartuntoja oli 13, ikäryhmässä 16–19-vuotiaat 16 ja 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmässä kokonaisuudessaan 17.

Salon kaupunki tiedotti viime viikolla tartunnoista Ollikkalan ja Uskela kouluissa sekä Märynummen päiväkodissa. Kaupunki tiedottaa nyt, että näiden isäksi tartuntoja todettiin Hermannin koulussa (1), Salon lukiossa (4) ja Salon seudun ammattiopistossa (6).

– Osa ammattiopiston tartunnoista on peräisin työelämän oppimisjaksoilta. Hermannin koulussa ja Salon lukiossa altistuneita on muutama, ja ammattiopistossa on yksi opiskeluryhmä siirtynyt etäopiskeluun, tiedotteessa sanotaan.

– Kuten kaupunki jo viime viikolla tiedotti, liittyvät nuorten tartunnat yhteisiin kokoontumisiin vapaa-aikana, ja tämän viikon luvut tulemaan kertomaan sen, onko vappua maltettu juhlia pienessä porukassa. Kouluissa maskisuositusta noudatetaan hyvin, jolloin myös altistuneiden määrät pysyvät niissä pieninä, toteaa tartuntataudeista vastaava lääkäri Kaisa Ellä tiedotteessa.

Kaupungin mukaan kausityövoiman tulo Saloon ei ole aiheuttanut tartuntaketjua.

– Ulkomailta tartuntoja tulee yksittäisinä tapauksina, ja ne eivät ole viime aikoina johtaneet jatkotartuntoihin. Kaupungin tartuntatautitiimi tekee yhteistyötä yrittäjien kanssa kausityöntekijöiden suhteen, ja esimerkiksi puutarhayrittäjät huolehtivat hyvin terveysturvallisuudesta kausityöntekijöiden tullessa maahan, tiedotteessa todetaan.

Salon kaupunki harkitsee alkaneen viikon lukujen perusteella, ottaako se käyttöön lisää koronarajoituksia.

– Tämän viikon tartuntaluvut ratkaisevat sen, onko meidän otettava käyttöön jotain kaupungin päätösvallassa olevia rajoituksia jo voimassa olevien rajoitusten rinnalle. Meidän toimivaltamme ulottuu omaan toimintaamme ja toimipisteisiimme, mutta yleisellä tasolla vastuu terveysturvallisesta toiminnasta on kaikilla kuntalaisilla, sanoo kaupunginjohtaja Tero Nissinen tiedotteessa.

