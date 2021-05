Kokoomuksen Elina Valtonen: Minulle SDP ei enää ole työväenpuolue

Oppositiopuolue kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen (entinen Lepomäki) ei pidä SDP:tä enää työväenpuolueena.

– Minulle SDP ei enää ole työväenpuolue. Kehysriihessä nähtiin viimeistään, että tämän porukan ainoa työllisyyskeino on työllistää työryhmiä. Surullisinta tässä on, että työttömät on unohdettu kokonaan, hän toteaa vapunpäivänä tiedotteessa.

Hän kritisoi hallituksen päätöstä ylittää menokehykset ja unohtaa yksityiselle sektorille joustavuutta tuovat työllisyyskeinot.

– Hyvinvointivaltion rahoituspohjan rapauttaminen iskee ennemmin tai myöhemmin aina heikko-osaisimpiin. Hallitus on hakenut menotasonsa vauraista maista, kuten Ruotsista, mutta sen rahoituspohja on jäämässä heikoimpien joukkoon, Valtonen ennustaa.

Hallitus sopi menokehyksen ylityksistä

Kokoomus on päättänyt jättää ensi viikolla välikysymyksen hallituksen kehysriihestä. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo asiasta Helsingin Sanomien haastattelussa.

Orpo sanoo haastattelussa hallituksen talouspoliittista linjaa vastuuttomaksi.

– Tämä on niin suuri epäonnistuminen hallitukselta ja niin vastuuton talouspolitiikan linja, että vastuullinen oppositiopuolue ei voi tehdä mitään muuta kuin välikysymyksen, Orpo perustelee HS:lle.

Hallitus sai torstaina rutistettua loppuun pitkään venyneen kehysriihensä eli määriteltyä taloudenpidon suuntaviivat tuleville vuosille. Hallitus sopi muun muassa menokehyksen ylityksistä ensi ja sitä seuraavana vuonna sekä leikkauksista. Hallituspuolueet linjasivat myös työllisyystavoitteensa.

Välikysymys on vähintään 20 kansanedustajan valtioneuvostolle tai ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta osoittama kysymys, jonka tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007952483.html

Saila Kiuttu

STT

Kuvat: