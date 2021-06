Britannian hallitus: Koronaviruksen Intian muunnos on kotiympäristössä 60 prosenttia brittimuunnosta tarttuvampi

Tuoreen tutkimuksen mukaan Intiassa alun perin havaittu koronaviruksen deltavariantti on kotiympäristössä 60 prosenttia tarttuvampi kuin Britanniassa viime vuoden puolella havaittu alfavariantti.

Kansanterveyslaitos Public Health Englandin tutkimuksesta kertoi perjantaina Britannian hallitus. Intian virusmuunnos on aiheuttanut koronatartunnoissa nousua Britanniassa korkeista rokotusluvuista huolimatta.

Maassa todettiin torstaina lähes 7 400 uutta tartuntaa. Näin suuri luku on raportoitu viimeksi helmikuussa. Uusista tapauksista yli 90 prosenttia oli deltavarianttia, hallitus kertoi.

Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on kuitenkin pysynyt edelleen matalana.

Torstaina sairaalapotilaita oli hieman yli tuhat. Useimmat potilaista eivät ole saaneet yhtään rokotetta, kertoi terveysministeri Matt Hancock.

Noin 67 miljoonan asukkaan Britanniassa lähes 29 miljoonaa aikuista on saanut molemmat koronarokotteet. Lähes 41 miljoonaa ihmistä on saanut vähintään yhden rokotteen.

Moskovan koronalukemat lähestyvät vuoden huippua

Moskovan koronavirustilanne on heikentynyt viime aikoina kovaa vauhtia. Terveysviranomaiset kirjasivat perjantaina lähes 6 000 uutta tartuntaa, mikä on korkein lukema sitten tammikuun puolivälin. Viime aikoina kaupungin sairaalat ja niiden teho-osastot ovat alkaneet täyttyä koronaviruspotilaista.

– Odotimme, että kevään pandemiahuippu olisi osunut huhti-toukokuuhun, kuten viime vuonna. Nyt näyttääkin siltä, että se tulee vasta kesä-heinäkuussa, pormestari Sergei Sobjanin sanoi televisiossa.

Sobjaninin arvion mukaan noin puolella Moskovan asukkaista on jonkinlainen vastustuskyky virukselle.

Venäjä on kehittänyt virusta vastaan Sputnik V -rokotteen, mutta harvat venäläiset ovat suostuneet ottamaan sitä. Lisäksi maassa on poistettu käytöstä lähes kaikki liikkumisrajoitukset, eivätkä ihmiset juurikaan käytä kasvomaskeja julkisilla paikoilla.

STT

