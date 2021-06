Britannian Johnson ylisti G7-maiden julkilausumaa pandemiasta historialliseksi

Britanniassa jatkuu lauantaina rikkaiden teollisuusmaiden G7-kokous, jossa jäsenmaiden on muun muassa määrä hyväksyä julkilausuma, jolla pyritään estämään uusien pandemioiden syntyminen.

Britannian pääministeri Boris Johnson ylisti julkilausumaa historialliseksi.

– Tämän sopimuksen myötä maailman johtavat demokratiat sitoutuvat toimimaan niin, ettei globaaleja pandemioita enää tule, jottei koronapandemian aikaansaama tuho koskaan toistuisi, Johnson sanoi.

Julkilausuma, joka kokouspaikan nimen mukaan on nimetty Carbis Bayn julistukseksi, pitää sisällään koko joukon sitoumuksia, joihin kuuluvat muun muassa rokotteiden ja hoitokeinojen kehittämis- ja tutkimusaikataulun lyhentäminen sekä globaalin valvonnan parantaminen.

Julkilausuma esitellään virallisesti sunnuntaina.

Ulkopoliittisista kysymyksistä esiin noussevat lauantaina Myanmarin sotilasvallankaappaus, Valko-Venäjän kriisi sekä jännitteet Venäjän ja Kiinan politiikassa.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin odotetaan painottavan liittolaisilleen yhteistyön tärkeyttä Kiina-suhteissa, olivatpa kyseessä sitten Kiinan Silkkitie-suunnitelmat tai tiedot väitetyistä uiguurien pakkotyöleireistä.

– Kyse ei ole vain siitä, että käydään Kiinaa vastaan. Kyse on siitä, että tarjoamme myönteisen vaihtoehdon maailmalle, kertoi nimettömänä pysytellyt Valkoisen talon edustaja.

G7-kokous alkoi perjantaina ja päättyy sunnuntaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun G7-johtajat tapaavat kasvotusten sitten vuoden 2019.

STT

