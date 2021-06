G7-maat hyväksyivät suunnitelman kehittyvien maiden auttamiseksi – kyseessä vastaveto Kiinan Uusi silkkitie -hankkeelle

Britanniassa koolla olevassa rikkaiden teollisuusmaiden G7-maiden kokouksessa on hyväksytty suunnitelma, jolla autetaan köyhempien maiden infrastruktuurin rakennushankkeita. Kyse on suunnitelmasta, jolla halutaan vastata Kiinan kasvavaan globaaliin vaikutukseen.

Valkoisen talon mukaan Build Back Better World -hanke (B3W) hyväksyttiin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja muiden G7-maiden johtajien keskusteltua strategisesta kilpailusta Kiinan kanssa.

Kiinaa on laajalti arvosteltu, että se sälyttää pienten maiden niskoille velkoja, joita ne eivät voi maksaa takaisin. Kyse on Kiinan biljoonan dollarin Uusi silkkitie (Belt and Road Initiative) -hankkeesta, jonka puitteissa on lainattu rahaa hankkeisiin Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja jopa Euroopassa.

Kiinan presidentti Xi Jinping käynnisti Uusi silkkitie -hankkeen vuonna 2013 lisätäkseen maansa taloudellista ja poliittista vaikutusta. Monien mielestä sen tavoitteena on helpottaa kiinalaisten tavaroiden globaalia levittäytymistä. Kiina on kiistänyt, että hankkeella olisi salattuja motiiveja.

YK:n pääsihteeri saapui keskustelemaan koronarokotteiden epäoikeudenmukaisesta jakelusta

G7-maiden on määrä julkistaa sunnuntaina julkilausuma, jolla pyritään estämään uusien pandemioiden syntyminen.

Britannian pääministeri Boris Johnson ylisti julkilausumaa historialliseksi.

– Tämän sopimuksen myötä maailman johtavat demokratiat sitoutuvat toimimaan niin, ettei globaaleja pandemioita enää tule, jottei koronapandemian aikaansaama tuho koskaan toistuisi, Johnson sanoi.

Julkilausuma, joka kokouspaikan nimen mukaan on nimetty Carbis Bayn julistukseksi, pitää sisällään koko joukon sitoumuksia, joihin kuuluvat muun muassa rokotteiden ja hoitokeinojen kehittämis- ja tutkimusaikataulun lyhentäminen sekä globaalin valvonnan parantaminen.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on saapunut kokouspaikalle osallistuakseen keskusteluun osanottajamaiden kanssa, kertoo BBC.

Keskustelujen aikana Guterresin odotetaan patistavan G7-maita tekemään enemmän, jotta koronarokotteiden epäoikeudenmukaisen jakelu päättyisi.

STT

