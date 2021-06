Castren pelaa uransa ensimmäisestä voitosta LPGA-golfissa: ”Yritän nauttia kärkiryhmässä pelaamisesta”

Matilda Castren pelaa ensimmäistä kertaa golfin ammattilaisurallaan kärkikolmikossa, kun naisten LPGA-kiertueen kilpailu huipentuu maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa Kaliforniassa. Castren on toisena Daly Cityssä San Franciscon liepeillä.

Golfissa kisojen ratkaisevat kierrokset pelataan käännetyssä järjestyksessä, ja Castren starttaa kentälle viimeisenä johtavan taiwanilaisen Min Leen ja yhdysvaltalaisen Lauren Kimin kanssa.

Castren ja Kim ovat kahden lyönnin päässä kisaa johtavasta Leestä. Kukin heistä tavoittelee uransa ensimmäistä voittoa LPGA-kiertueella.

– Yritän pelata parasta golfiani ja nauttia kärkiryhmässä pelaamisesta, kävi miten kävi, Castren kommentoi kommentoi LPGA-kiertueen nettisivuilla julkaistussa videohaastattelussa.

Castren, 26, pelaa LPGA-kiertueella toista kauttaan. Hänet lasketaan silti yhä tulokkaaksi, koska viime kausi jäi koronaviruspandemian takia torsoksi. Suomen ykköspelaajaksi viime vuonna noussut Castren on pääsemässä myös Tokion olympiajoukkueeseen.

Daly Cityn kilpailussa Castren pelasi kolmannen kierroksen 69 lyönnillä.

– Halusin minimoida virheet ja lyödä lähestymislyönnit mahdollisimman usein viheriölle, Castren kertasi kierrostaan.

Hän sai peliinsä lisäpotkua 17. väylällä (par 3), jolloin hänen avauslyöntinsä meni hiekkaesteeseen. Onnistunut bunkkerilyönti pelasti kuitenkin reikätuloksen pariin, kun hän selvisi yhdellä putilla.

– Viimeiselle tein sitten birdien, Castren valotti neljän birdien ja yhden bogin kierrostaan.

Uran paras sija haussa

Castrenin uran paras sijoitus LPGA-kiertueella on kahdeksas sija viime lokakuulta. Tänä vuonna hän on ollut parhaimmillaan 12:s. Uransa molemmissa arvoturnauksissa, viime kauden LPGA-mestaruuskilpailussa ja viime viikon Yhdysvaltain avoimissa, hän on ollut 30 parhaan joukossa.

Castren on toinen suomalainen LPGA-kiertueella Minea Blomqvist-Kakon jälkeen. Ammattilaisuransa jo lopettanut Blomqvist-Kakko pelasi vuonna 2008 kolmesti kärkikymmenikköön, parhaimmillaan kolmanneksi.

Kaija Yliniemi

STT

