CNN: Kiinalaisessa ydinvoimalassa säteilyvuoto

Ranskalainen ydinvoimayhtiö Framatone vahvisti maanantaina työskentelevänsä yhdessä Etelä-Kiinassa sijaitsevan Taishanin ydinvoimalan kanssa ratkaistakseen ”voimalan suorituskykyyn liittyviä asioita”. Amerikkalaisen CNN-uutiskanavan mukaan voimalassa on säteilyvuoto.

Framatone kertoo kiinalaisviranomaisilta saamiinsa tietoihin viitaten, ettei säteilyä koskevia turvarajoja ole ylitetty.

CNN:n mukaan ranskalaisyhtiö olisi jo aikaisemmin lähettänyt Yhdysvaltain energiaministeriölle tiedonannon, jossa se kertoi kiinalaisviranomaisten nostaneen säteilyrajoja, jotta voimalaa ei suljettaisi.

CNN:n haltuunsa saaman tiedonannon mukaan vaarallisia jalokaasuja on päässyt ilmoille niin paljon, että ne ovat vaaraksi ympäristölle. Tiedonannossaan Framatone ottaa myös esille mahdollisuuden, että Yhdysvalloilta pyydettäisiin apua tilanteen ratkaisemiseksi.

CNN:n tietojen mukaan voimalan tilanne ei ole kriittinen, mutta asiaa on silti käsitelty Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvoston kokouksissa.

Yhdysvaltain energiaministeriön lähteet vakuuttivat uutiskanavalle, että jos ydinvoimalan tilanne olisi niin paha, että se aiheuttaisi vaaraa ihmisille, Yhdysvaltojen olisi pakko julkistaa sitä koskevat tiedot nykyisten ydinvoimasopimusten mukaisesti.

Framatone omistaa voimalan yhdessä valtiollisen kiinalaisyhtiön China General Nuclear Power Groupin kanssa.

https://edition.cnn.com/2021/06/14/politics/china-nuclear-reactor-leak-us-monitoring/index.html

STT

