Tarkastusvaliokunta: Eduskunnan kansliatoimikunnan selvitettävä Yli-Viikarin irtisanomista

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin irtisanomisen edellytyksiä tulee käsitellä eduskunnan kansliatoimikunnassa, katsoo eduskunnan tarkastusvaliokunta.

Valiokunta sai tiistaina valmiiksi mietintönsä VTV:n taloudenhoidon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, jonka laatimisen se aloitti helmikuussa.

Mietinnössä valiokunta katsoi, että pääjohtajan toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta VTV:n oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen sekä vahingoittanut viraston julkikuvaa.

– Kyse on pääjohtajan laskuihin liittyvistä epäselvyyksistä ja suoranaisesti ohjeiden vastaisesta toiminnasta, puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) kertoi valiokunnan tekemistä havainnoista.

Valiokunta katsookin, että kansliatoimikunnan tulee selvittää, onko pääjohtajalla edellytyksiä jatkaa tehtävässään ja irtisanomisedellytysten täyttyessä saattaa asia eduskunnan täysistunnon päätettäväksi.

Yli-Viikari valittanut hyllytyksestään

Mediassa on käsitelty syksyllä ja keväällä VTV:n rahankäyttöä ja tarkastustoimintaa.

Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi Yli-Viikarin edustuskuluihin. Lisäksi on raportoitu viraston tarkastustoiminnan puolittumisesta ja sen laatimien raporttien pehmenemisestä Yli-Viikarin pääjohtajakaudella.

Oman värinsä tarkastusvaliokunnan selvitystyöhön toi se, että sen kesken eduskunnan kansliatoimikunta päätti pidättää Yli-Viikarin virasta häntä koskevan rikostutkinnan ajaksi.

Samalla alkoi keskusteltu siitä, miten pääjohtajan mahdollinen erottaminen tulisi toteuttaa. Sen mahdollisuus on aiheuttanut päänvaivaa, sillä asiaa ei ole käsitelty lainsäädännössä eikä koskaan aiemmin käytännössä.

Yli-Viikari on valittanut hyllytyksestään Helsingin hallinto-oikeuteen lainvastaisena. Hänen mukaansa virasta pidättämisen syynä ei ollut meneillään oleva poliisitutkinta vaan julkisuuden synnyttämä paine.

