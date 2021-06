G7-maat lupasivat lahjoittaa miljardi koronarokotetta köyhemmille maille

Rikkaiden teollisuusmaiden G7-ryhmä sanoo lahjoittavansa miljardi koronarokotetta köyhemmille maille. Asiasta ilmoitti Britannian pääministeri Boris Johnson G7-maiden huippukokouksen päätöspäivänä tänään.

Rokotteet toimitetaan perille joko suoraan tai Maailman terveysjärjestön WHO:n Covax-ohjelman kautta. Covaxin tavoitteena on taata rokotteiden jakelu kaikkialla maailmassa, myös köyhissä maissa.

Lupaus jää kuitenkin kauas 11 miljardista annoksesta, jotka joidenkin mielestä tarvittaisiin pandemian taltuttamiseen.

– Valitettavasti (G7-huippukokouksessa) on hymyilyä, mutta ei ratkaisuja, sanoi Britannian entinen pääministeri Gordon Brown Sky Newsille. Brown kutsui huippukokousta anteeksiantamattomaksi moraaliseksi epäonnistumiseksi.

Infrastruktuurisuunnitelma vastavetona Kiinan Uusi Silkkitie -hankkeelle

G7-maat myös painostavat Kiinaa sallimaan, että WHO:n asiantuntijat tutkivat lisää sitä, miten koronapandemia syntyi.

Kokouksessaan G7-maat hyväksyivät lisäksi suunnitelman, jolla autetaan köyhempien maiden infrastruktuurin rakennushankkeita. Kyse on hankkeesta, jolla halutaan vastata Kiinan kasvavaan globaaliin vaikutukseen.

G7-maiden suunnitelma on vastaveto Kiinan Uusi Silkkitie -hankkeelle, jonka puitteissa on lainattu rahaa projekteihin Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja jopa Euroopassa. Kiinaa on laajalti arvosteltu siitä, että se sälyttää pienten maiden niskoille velkoja, joita ne eivät voi maksaa takaisin.

Ulkopolitiikan saralla Kiinaa vaadittiin lopettamaan pakkotyön käyttö Xinjiangissa, missä aktivistien mukaan jopa miljoona uiguuria ja muihin muslimivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä on eristetty leireille.

STT