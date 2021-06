Helsingissä tuhansia kerääntyi juhlimaan Huuhkajien voittoa Kauppatorille

Helsingissä tuhansia juhlijoita kokoontui Havis Amanda -suihkulähteen ympäristöön Kauppatorille ja Esplanadin puistoon Suomen voittoisan jalkapallo-ottelun jälkeen, Helsingin poliisi kertoo STT:lle puhelimitse.

Alkuyöstä paikalla oli yhä satoja ihmisiä. Poliisista arvioitiin aamuyhden jälkeen, että vesisateen myötä juhlijat vähenevät.

Helsingin poliisin tviitin mukana poliisi on paikalla valvomassa, että juhliminen sujuisi turvallisesti.

Poliisista kerrottiin STT:lle aamuyhden jälkeen, että paikalla oli hyväntuulisia nuoria aikuisia. Joillakin juhlijoilla oli mukanaan soihtuja.

Helsingin kaupunki kertoi jo aiemmin viikolla tiedotteessaan, että Havis Amanda suojataan mahdollisten juhlintojen ajaksi. Tiedotteessa kerrottiin, että suihkulähteen ympärille pysytetään aidat. Kaupunki korosti, että Havis Amandan päälle kiipeäminen on kielletty, sillä patsas on hauras. Kyse on yli satavuotiaan patsaan suojaamisesta ja juhlijoiden turvallisuudesta.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue voitti Tanskan 1-0 EM-avausottelussaan. Ottelu on noussut kansainvälisiin otsikoihin, sillä tanskalaispelaaja Christian Eriksen tuupertui pelin aikana kentälle. Peli keskeytettiin Eriksenin tilan takia.

Eriksen sai kentällä sydänhierontaa, ja hänet kiidätettiin sairaalaan. Myöhemmin kerrottiin, että tanskalaisen tila oli vakaa.

Peliä jatkettiin molempien joukkueiden suostumuksella.

STT

