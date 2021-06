Juhlapukujen loistoa Käsityömuseo Miilassa – kesänäyttelyssä nähdään kymmeniä upeita pukuja eri aikakausilta

Paimion Käsityömuseo Miilan kesänäyttely Kuuluu malliin on auennut. Näyttelyssä on esillä kymmeniä paimiolaisen Eira Alanderin valmistamia juhlapukuja. Näyttelyn vanhimmat puvut ovat peräisin 1960-luvulta ja uusimmat viime vuosilta.

Alander on valmistanut pukuja itselleen ja lähipiirilleen.

– Kaikki puvut on tehty käyttöön ja tarpeeseen, mikään ei ole vain koriste, Alander kertoo.

Vuosien varrella asuja erilaisiin juhliin on syntynyt satoja jo neljälle eri sukupolvelle. Näyttelyssä nähdäänkin vain murto-osa Alanderin tekemistä puvuista.

– Valikoimme näyttelyyn mahdollisimman monipuolisia pukuja eri aikakausilta ja eri käyttötarkoituksista, Käsityömuseon yliopistoharjoittelija Julia Jylhä kertoo.

– Jokainen puku täällä kertoo oman tarinansa, museosuunnittelija Laura Lankinen lisää.

Puvut kattavat juhlat koko elämänkaarelta: esillä on pukuja suvun ristiäismekosta Alanderin äidin 100-vuotisjuhlamekkoon. Mukaan mahtuu myös esimerkiksi rippi-, vanhojentanssi- ja ylioppilasmekkoja. Erityisen tärkeitä Alanderille ovat hänen tyttäriensä häämekot.

– Häämekkoihin ja niiden ompelemiseen liittyy todella paljon muistoja ja tunteita, hän kertoo.

Mukaan mahtuu myös erikoisempia teemajuhliin valmistettuja pukuja, kuten Jedin viitta ja puputeemaisiin syntymäpäiväjuhliin tehty pupuasu.

Alander on hankkinut kankaita Suomen lisäksi myös ulkomailta, kuten Turkista. Hän on myös itse kutonut kankaita osaan puvuista.

Alander on itseoppinut, mutta hän kertoo käsityöinnostuksen kulkevan suvussaan. Käsityöt ovat olleet hänen elämässään lapsesta saakka ja vaatteita hän on tehnyt alle 20-vuotiaasta.

– Minua kannustettiin kotona, eikä virheistä tullut moitteita, vaan sain vapaasti kokeilla monenlaisia tekniikoita.

Hän haaveili käsityöopettajan urasta, mutta ura pankissa vei mukanaan. Nyt eläkkeellä olevalla Alanderilla on enemmän aikaa myös käsityöharrastukselleen.

– Kyllä pukuja on tehty myös yötä myöten. Jos perjantaina aloitan puvun tekemisen, usein se on sunnuntai-iltana valmis, hän kertoo.

Hän soveltaa kaavoja tarpeen mukaan, ja mahdolliset pienet virheetkin ”kuuluu malliin” näyttelyn nimen mukaisesti. Alanderin puvuissa on myös monia hänen tekemiään yksityiskohtia, kuten kirjailuja ja helmikoristeita.

– Olen tehnyt todella monenlaisia vaatteita, etenkin lapsille ihan ulkoiluvaatteista lähtien. Olen tehnyt oikeastaan kaikkea muuta paitsi alusvaatteita.

Alanderia motivoi oman työn jäljen näkemisen lisäksi puvun tyytyväinen kantaja. Hän on innoissaan, sillä hänen pukunsa ovat nyt ensi kertaa julkisesti esillä.

Käsityömuseo Miila on avoinna 9.6.–8.8. ke–pe klo 11–17.30 ja la–su klo 12–16 sekä 9.8.–11.9. to–la klo 12–16. Suljettu 25.–27.6.