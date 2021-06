Kanadassa muslimiperheen yliajamisesta syytetty mies on saamassa syytteet myös terrorismista, syyttäjät kertovat.

Viisihenkinen perhe oli kävelyllä, kun 20-vuotias mies törmäsi perheeseen avolava-autollaan reilu viikko sitten. Ainoastaan perheen yhdeksänvuotias poika jäi henkiin. Lapsi loukkaantui vakavasti.

Miestä epäillään jo neljästä murhasta ja yhdestä murhan yrityksestä. Jos hänet todetaan syylliseksi, hän voi saada elinkautisen tuomion. Syyttäjät kertoivat kuitenkin maanantaina lyhyessä kuulemisessa lisäävänsä terrorismisyytteet listan jatkeeksi.

Kanadan ratsupoliisi kertoi kuulemisen jälkeen tiedotteessa, että liittovaltion ja provinssin oikeusministerit ovat antaneet hyväksyntänsä terrorismitutkinnan aloittamiselle.

Syytetyllä ei ole aiempaa rikosrekisteriä, eikä hänellä ole tiettävästi myöskään linkkejä äärijärjestöihin.

Mies esiintyi kuulemisessa videon välityksellä ja kertoi tuomioistuimelle, ettei hänellä ole asianajajaa. Hänen on määrä esiintyä oikeudessa uudelleen ensi viikon maanantaina.

Hyökkäys on kylvänyt pelkoa muslimiyhteisössä

Yliajossa kuolleet haudattiin Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Sadat ihmiset kokoontuivat kunnioittamaan epäillyn viharikoksen uhrina kuolleen perheen muistoa. Muistotilaisuus näytettiin suorana kaikilla Kanadan television pääkanavilla. Jo edellisenä päivänä oli järjestetty ympäri maata muistomarsseja, joihin kokoontui tuhansia ihmisiä.

– Tämä surma ei ollut onnettomuus. Tämä oli vihan motivoima terroristi-isku erään yhteisömme ytimessä, Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi parlamentin alahuoneessa pitämässään puheessa.

Hyökkäys on lisännyt keskustelua islamofobian yleisyydestä Kanadassa sekä lisännyt muslimiyhteisössä pelkoja siitä, että ulkoiset merkit uskonnolliseen yhteisöön kuulumisesta voisivat tehdä ihmisestä maalitaulun.

Yliajo oli pahin muslimien vastainen hyökkäys Kanadassa sitten Quebecin kaupungissa vuonna 2017 tapahtuneen moskeija-ampumisen, jossa kuoli kuusi ihmistä.

– Mielestäni on erittäin tärkeää, että nimitämme tämän terroriteoksi, apulaispääministeri Chrystia Freeland sanoi lehdistötilaisuudessa.

– On tärkeää, että tunnistamme tämän islamofobiseksi teoksi, ja on tärkeää, että tunnistamme sen kauhean uhkan, jonka valkoinen ylivalta muodostaa Kanadalle ja kanadalaisille.

STT