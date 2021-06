Kesätyö chinchillaturkissa, Pasi Saarelma esittää Kalevi Keihästä Mathildedalissa

Eläkkeellä oleva muusikko ja musiikinopettaja Pasi Saarelma pukee tänä kesänä ylleen matkailukeisari Kalevi Keihäsen tavaramerkin, chinchillaturkin. Mathildedalin kesäteatterin musiikkinäytelmä Seiväsmatkat lennättää katsojat 1960–70-lukujen seuramatkatunnelmiin Espanjaan.

Saarelma on Kirkkonummella asuva kesäsalolainen, joka viimeksi esiintyi Teatteri Provinssin My Fair Ladyssä .

– Sattumaa, että päädyin tähän. Ehkä se oli ulkoinen habitus, kun avasin hiukset, Saarelma naurahtaa ja avaa poninhännän.

Yhdennäköisyys roolihenkilöön on melkoinen.

– Kalevi Keihäsen hahmo on kiehtonut minua. Hän oli erilainen pioneeri alallaan ja osasi käyttää julkisuutta hyväkseen.

Musiikkinäytelmän ohjaa Arto Nieminen .

– Se kertoo Kalevi Keihäsen ajasta. Hän oli suuri suomalainen vaikuttaja, joka muutti matkailun kansan huviksi hintoja alentamalla. Kunnioitan.

Seiväsmatkojen käsikirjoitus on Kari Kitusen ja Petri Liskin . Omaa Keihäs-tuntemustaan Nieminen syvensi vuonna 2017 kirjoittamalla Ooo – Las Palmas -näytelmän, jota esitettiin Lohjalla.

Keihänen järjesti ensimmäisen matkan jo vuonna 1954 Euroopan mestaruuskisoihin Berniin, mutta matkatoimiston todelliset seuramatkat alkoivat 1960-luvun lopulla. Pääkohteita olivat Mallorca ja Kanariansaaret.

Omien lentokoneiden ostaminen ja öljykriisi koituivat kohtaloksi. Yritys päätyi konkurssiin 1970-luvulla.

Uimahousut ja chinchillaturkki ovat yhdistelmä, joka miehestä muistetaan. Pitkällä turkilla Keihänen jäljitteli tanskalaista kollegaa, Simon Spiesiä . Omaisten kertoman mukaan se oli kuitenkin harvoin Keihäsen päällä.

Viime vuonna televisossa esitetty Keihäsmatkat -sarja antoi villin ja kostean kuvan matkailukeisarin bisneksistä. Nieminen kertoo katsoneensa yhden jakson. Se riitti.

– Me lähestymme häntä kunnioituksella. En nosta häntä jalustalle, mutta en tee hänestä rosvoa.

Näytelmässä on yli 50 roolia, joita tekee 16 näyttelijää. Tunnettuja henkilöitä ovat muun muassa Hymy-lehden päätoimittaja Urpo Lahtinen , jota esittää Lauri Häkkilä ja Irwin Goodman, jota esittää Mika Virtanen .

– Minkä taakseen jättää, sen Hymystä löytää, Nieminen muistuttaa.

Kukkahattutäteinä häärivät Aada Källvik ja Ella Valanne . 15- ja 17-vuotiaille harrastajanäyttelijöille Kalevi Keihäsen hahmo on tuttu televisiosarjasta, jossa Ella oli myös avustajana.

Katsojilla saattaa olla sarjan pohjalta ennakko-odotuksia kesäteatteriesityksestä.

– Jotain samoja juttuja voi olla, mutta silti nämä ovat erilaisia erityksiä. Tämä on sikahauska ja hyvää läppää, he vakuuttavat.

Teatteri Provinssi on tehnyt Mathildedalissa kesäteatteria seitsemän vuotta.

– Suurin tarkoitus on tuottaa ihmisille mielihyvää kahden tunnin ajan, tuottaja Seppo Suominen sanoo.

Seiväsmatkat on yksi suurimmista produktioista, joita kesäteatterissa on toteutettu. Näyttelijöiden joukossa on konkareita, mutta myös nuoria näyttelija-laulajia.

– Mukana on 4–5 Salon kansalaisopiston teatteriopiskelijaa. Pirteää porukkaa, Suominen kehuu.

Koronapandemiasta huolimatta Mathildedalissa esitettiin kesäteatteria myös vuosi sitten.

– Teemme niillä ehdoilla, mitä annetaan. Minusta päätös tehdä kesäteatteria, oli oikea. Nykyisillä koronasäännöillä saamme ottaa katsomoon 75 prosenttia maksimista. Viime vuonna se oli 50 prosenttia.