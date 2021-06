Kevätkylvöt pääosin maaliin tällä viikolla

2000-luvun sateisin toukokuu on aiheuttanut rutkasti päänvaivaa Salon seudun maanviljelijöille. Kevätkylvöjä tehdään edelleen seudulla paikoin, vaikka kesäkuu lähestyy jo puoliväliä. MTK-Salon Seudun puheenjohtaja Aki Riski laskee, että vaikka kylvöt on saatu kesäkuun puolella lähes kaikkialla tehdyksi, on satopotentiaalia hukattu viime viikkojen aikana.

– Onhan se selvää, että satopotentiaalista osa on jo menetetty. Kasvien pitäisi ehtiä myös pensoa runsaasti, jotta sadosta tulisi mahdollisimman hyvä, eikä se pitkälle kesäkuulle venyneillä kylvöillä ole enää mahdollista, Riski sanoo.

Osassa tiloista taas jo kylvetyt pellot ovat menneet piloille viimeisen viikon runsaiden ukkossateiden takia. Riskin tilalla Halikossa kevätkylvöt saatiin maaliin tämän viikon maanantaina, noin pari viikkoa tavanomaista aikataulua jäljessä.

– Aikataulua sai rukata uusiksi aika moneen kertaan sateiden takia. Tavallisesti keväällä on ehkä yksi tai kaksi pidempää sadejaksoa, mutta nyt niitä oli useita sekoittamassa suunnitelmia.

Vaskiolla noin 150 hehtaarin alan keväällä kylvänyt Markus Junnila laskee, että hänen maillaan kylvöt olivat kaiken kaikkiaan noin kolme viikkoa tavanomaista jäljessä. Hän sai kylvöt viljakasvien osalta valmiiksi kuluvan viikon tiistaina.

– Heinää on vielä jonkin verran kylvettävänä, mutta sillä nyt ei ole niin hätäkään. Toukokuun sateet olivat hankalia siinä mielessä, että ne tulivat parin-kolmen päivän sykleissä monessa erässä ja laittoivat suunnitelmat siten monta kertaa uusiksi. Voisi sanoa, että todella rikkonainen kylvökausi kaikkinensa, hän miettii.

Tavallisesti Junnila on saanut kevätkylvöt tehtyä noin toukokuun 20. päivään mennessä. Toisaalta esimerkiksi myös keväällä 2015 kylvöt venyivät hieman kesäkuun puolelle.

– Ei ole tavatonta, että kesäkuussa kylvetään, mutta harvoin touko-kesäkuun vaihteessa kylvetään näin suuria aloja, kuin Salon seudulla on nyt kylvetty. On tämä vuosi silti ollut sademäärältään yksi hankalimmista tähän asti, vuodesta 2014 asti tilaa viljellyt Junnila sanoo.

Kärkän säähavaintoasemalla Salon keskustan kupeessa mitattiin toukokuun aikana sadevettä runsaat 98 milliä. Pro Agria Länsi-Suomen kasvintuotannon palvelupäällikkö Satu Näykki kertoo, että Salon seudulla kevätkylvöt on saatu suurimmaksi osaksi tämän viikon aikana valmiiksi. Erikoista Näykin mukaan tässä keväässä on ollut se, miten suuria eroja kylvöjen suhteen on alueella ollut.

– Osa viljelijöistä pääsi pelloille jo hyvissä ajoin huhtikuussa ja sai myös kylvöt hoidettua toukokuun aikana. Sen sijaan osalla viljelijöistä kylvökausi on ollut hyvin katkonainen ja osalla tiloista on ollut pakko vaihtaa viime tingassa esimerkiksi kevätvehnä rypsiin, jotta kasvukausi riittää. Siksi rypsin siemenet myytiin monessa paikassa loppuun.

Junnilan tilan sademittari mittasi toukokuun aikana noin sata milliä, joka on hyvin lähellä Salon seudun keskiarvolukemia. Paikkakohtaisia eroja voi olla silti paljonkin.

– Tiedän tiloja ja lohkoja, joihin on satanut vielä kesäkuussakin aivan valtavia määriä vettä. Se on ukkoskuuroissa hankalaa, että vettä tulee nopeasti ja paljon, eikä maa pysty suodattamaan kaikkea vettä. Sen jälkeen maan pinta kovettuu ja pahimmassa tapauksessa sato voi olla pilalla. Vähintään lisätöitä tulee, jos täytyy äestää pinta kylvön jälkeen uudelleen auki, Junnila selventää.

Koska kevättyöt venyivät muutamalla viikolla, ei venymisvaraa enää ole juuri syksyn puolella. Vaikka vilja kasvaa kesäkuun hellekeleissä vauhdilla, ei esimerkiksi uutta sadekautta kesä-syyskuulle enää kaivattaisi.

– Kevään takia liikkumavaraa on aikataulussa vähemmän. Sanotaanko näin, että huonoa sadonkorjuukautta tällainen vuosi ei enää kestä. Toivottavasti syksystä tulee pitkä ja vähäsateinen, koska puinnit tulevat pääosin tapahtumaan syys-lokakuussa. Toisaalta tämä on ulkoilmaurheilua, joten sään kanssa pitää oppia tulemaan toimeen, Markus Junnila hymyilee.

Toisaalta vastapainona pitkäksi venähtäneille kevätkylvöille on hyvin kasvukauttaan jatkanut syysvilja.

– Syysviljalle sateinen toukokuu oli aivan otollinen, ja sen suhteen sato näyttää hyvältä, tuumii Aki Riski.