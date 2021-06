Korona-aika on saanut matkailuautojen myynnin ja vuokrauksen kukoistamaan

Matkailuautojen ostaminen ja vuokraus on lisääntynyt merkittävästi korona-aikana. Myös karavaanarien joukko on monipuolistunut pandemian ja ulkomaanmatkailun vaikeutumisen myötä: leirintämatkailua kokeilevat nyt ne, jotka ovat ennen reissanneet muilla tavoilla, kertoo SF-Caravan -yhdistyksen toiminnanjohtaja Timo Piilonen.

– Karavaanareissa on entistä enemmän lapsiperheitä ja nuorempia aikuisia, Piilonen sanoo.

Matkailuautoilu on Piilosen mukaan aina ollut vahvasti kotimaan matkailua. Korona-aikana tämä on vain korostunut. Ennen koronaepidemiaa noin kolmasosa yhdistyksen jäsenistä matkaili myös ulkomailla – enimmäkseen Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa, osa myös Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Lapsiperheet kiertävät matkailuautoilla perinteisesti lapsille sopivia kohteita. Retkeilijät ja vaeltajat puolestaan suunnistavat kansallispuistoihin ja vaellusreiteille, kalastajat suosivat Lappia ja Pohjois-Norjaa.

Piilonen muistuttaa, että matkailuautoilun suosio oli nousussa jo ennen korona-aikaa. Hän uskoo, että ihmiset arvostavat entistä enemmän vapaata ja aikataulutonta matkailua.

– Matkailuautoilusta on tullut myös entistä trendikkäämpää.

Sesonki on venynyt lokakuulle

Matkailuautoja vuokraavassa Elämysautot-yrityksessä on huomattu selkeitä muutoksia korona-aikana: aiemmin pääosin kesään keskittynyt matkailuautosesonki on venynyt lokakuun loppuun asti. Tälle kesälle karavaanarielämää vielä harkitsevalla on jo kiire, sillä ainakin Elämysautoissa monet kesän viikot myytiin tänä vuonna loppuun jo maaliskuussa.

– Tällaista ei ole koskaan ennen tapahtunut. Ihmiset ovat olleet todella ajoissa liikkeellä, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Ville Laitinen.

Elämysautojen asiakaskunnan perusteella matkailuautojen vuokraajat ovat noin 25-75-vuotiaita – pääosin eläkeläisiä ja lapsiperheitä. Tässä ei ole tapahtunut korona-aikana muutoksia. Sen sijaan liikkeellä on selvästi entistä enemmän sellaisia asiakkaita, jotka ovat vuokranneet matkailuauton ensimmäistä kertaa elämänsä aikana.

– Meillä on paljon asiakkaita, jotka vuokraavat auton useamman kerran vuodessa, esimerkiksi jokaisella lomallaan. Nyt korona-aikana myös tämä asiakasjoukko on kasvanut.

Elämysautojen noin viidelläkymmenellä matkailuautolla liikutaan pääosin Suomen rajojen sisällä.

Matkailuautot menossa vaunujen ohi

Matkailuajoneuvotuojat-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mika Jokinen kertoo, että Suomessa on satoja vuokrakäytössä olevia matkailuautoja. Vuokrauksia kertyy vuosittain tuhansia.

– Moni karavaanari aloittaa harrastuksen vuokraamalla ja kokeilemalla erilaisia matkailuautoja ennen oman auton ostamista.

Jokisen mukaan matkailuautojen myynti on kaksinkertaistunut Suomessa viidessä vuodessa. Vuonna 2020 rekisterissä oli 60 668 matkailuautoa.

Matkailuautojen määrä asukaslukuun nähden on Jokisen mukaan Suomessa Euroopan suurin. Matkailuvaunuja myydään Suomessa yhä matkailuautoja enemmän, mutta tilanne on Jokisen mukaan kovaa vauhtia tasaantumassa. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, matkailuautoja myydään vaunuja enemmän jo muutaman vuoden kuluessa.

Uusien autojen myyntitilastoissa viime vuonna rekisteröitiin yhteensä 1 696 tehdasvalmisteista matkailuautoa, mikä oli lähes 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019, kertoo Jokinen.

– Pelkästään tämän vuoden huhtikuussa matkailuautoja rekisteröitiin yhteensä 271, mikä oli lähes 75 prosenttia enemmän kuin koronakeväänä 2020.

Suosituimpia matkailuautoja ovat puoli-integroidut mallit. Puoli-integroidussa matkailuautossa ei ole erillistä, ulospäin näkyvää alkoviosaa.

Haluttuja ovat myös retkeilyautot. Ne muistuttavat ulkoisesti pakettiautoa, mutta niissä on silti yleensä samat mukavuudet kuin muissakin matkailuautoissa. Retkeilyautojen myyntiosuus on noin kolmasosa matkailuautojen kokonaismyynnistä.

Jokinen kertoo, että uusista matkailuautoista maksetaan Suomessa keskimäärin 70 000 euroa. Moni ostaa matkailuauton käytettynä noin 30 000-50 000 euron hintaan.

– Matkailuautoja vuokrataan eniten kesällä, kun taas matkailuautojen omistajat usein harrastavat autoilua ympäri vuoden.

Janita Virtanen

STT