Lähteenmäki vasemmistoliiton ääniharava

Vasemmistoliitto sai Salon valtuustoon kaksi paikkaa. Ääniharavaksi nousi ensimmäistä kertaa ehdolla ollut Timo Lähteenmäki, joka oli kerännyt 282 ääntä, kun äänistä oli laskettu 94 prosenttia. Toisena ehdokkaana läpi oli menossa Marja Ruokonen.

Vaalipäällikkö Taro Turtiainen kuvaili ryhmän tunnelmia jännittyneiksi klo 21.30 aikaan. Vasemmistoliitto piti vaalivalvojaisia teamsissa.

– Kaksi näyttäisi menevän läpi. Emme ainakaan putoa alaspäin.

Vasemmistoliitto jännitti myös koko vaalien tulosta ja puolueiden valtasuhteita.

– Porukalla on vähän huojentunut mieliala. Poliittiset voimasuhteet eivät näytä muuttuvan niin, että mitään kauhean radikaalia tapahtuisi. Ihan hyvältä näyttää, Turtiainen kertoo.

– Pohdimme juuri, millaiset paikkajaot tulevat lautakuntiin ja hallitukseen. Toivottavasti saamme sovittua ne hyvässä yhteishengessä puolueiden kanssa – paikkajaon rakentaminen ei ole yksilöpeliä eikä yhden puolueen peliä.

Vasemmistoliiton tavoitteena on Salossa ollut valtuutettujen määrän nostaminen kolmeen tai peräti neljään. Jos puolueen kannatusprosentit olisivat eduskuntavaalien tasoa, paikkamäärän kasvu olisi Turtiaisen mukaan realistista.

– On aika outoa, että kannatus ei konkretisoidu kuntavaaleissa. Meidän on pohdittava, mistä se voisi johtua. Toisaalta eduskuntavaaleissa on Turussa isoja hahmoja, jotka vetävät ääniä. Kuntavaaleissa äänestysinto näyttää lopahtavan, Turtiainen pohtii.

Vasemmistoliitto on kerännyt Salossa 4–5 prosentin kannatuksen useissa kuntavaaleissa.Neljä vuotta sitten läpi menivät Marja Ruokonen ja Jaana Haapasalo, joka erosi valtuustoryhmästä vajaat kaksi kuukautta vaalien jälkeen.