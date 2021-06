Luonnonkukkien päivä vie retkelle Halikonjoen patikkapolulle

Salossa järjestetään sunnuntaina opastettu luontoretki Halikonjoen patikkapolulle.

Sunnuntaina vietetään yhteispohjoismaista luonnonkukkien päivää, ja opastettuja retkiä järjestetään yhteensä 50 eri puolilla Suomea.

– Päivän tavoitteena on kasvituntemuksen ja -harrastuksen edistäminen sekä yhteisten luontokokemusten tarjoaminen mahdollisimman monelle, sanotaan Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin tiedotteessa.

Luonnonkukkien päivän järjestävät yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen biologian seura Vanamo ry, Societas pro Fauna et Flora Fennica rf, Metsähallitus Luontopalvelut, Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikkö, Suomen ympäristökeskus sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.

Salon retkestä on vastuussa Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, ja retkioppaina toimivat Eija Hagelberg ja Jarmo Markkanen. Kokoontuminen on Franssintalon pihalla (Kirkkorinne 9) klo 10. Kolme tuntia kestävälle retkelle on hyvä laittaa saappaat jalkaan. Retki on maksuton.

Luonnonkukkien päivän retki 20.6. Halikonjoen patikkapolku klo 10