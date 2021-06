Matilda Castren teki Suomelle golfhistoriaa

Suomalaisgolffari Matilda Castren on voittanut naisten LPGA-kiertueen osakilpailun Yhdysvaltain Kaliforniassa. Castren on ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut LPGA-osakilpailun.

Castrenin yhteistulos oli 14 alle parin. Hän pelasi neljä kierrosta yhteensä 274 lyönnillä.

Toiseksi sijoittui Taiwanin Min Lee.

Castren on toinen suomalainen, joka on pelannut LPGA-kiertueella. Häntä ennen mukana on ollut sittemmin uransa lopettanut Minea Blomqvist-Kakko. Hän sijoittui parhaimmillaan kisoissa kolmanneksi.

STT

Kuvat: