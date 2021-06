Montreal karistaa mielestään altavastaajan aseman NHL:n pudotuspeleissä: ”On etuoikeus olla tässä tilanteessa”

Vegas Golden Knights varoo aliarvioimasta Montreal Canadiensia, kun NHL-jääkiekon välieräsarjat pääsevät vauhtiin. Las Vegas on ottelusarjan suosikki, mutta Montreal on jo osoittanut pystyvänsä yllätyksiin. Monreal pudotti kauden huipennuksessa ensin divisioonansa ykkösjoukkueen Toronton ja perään kakkosjoukkueen Winnipegin.

– Montrealin seitsemän viime ottelua, kolme Torontoa vastaan ja neljä Winnipegiä vastaan, ovat osoittaneet, että joukkue on noussut uudelle tasolle, arvioi Las Vegasin päävalmentaja Peter DeBoerNHL:n nettisivuilla.

Montrealin toimitusjohtaja Marc Bergevin korostaa, ettei joukkue välitä ennakkoasetelmista. Runkosarjan koronataukoineen oli jo rankka, mutta kesällä on mahdollisuus kääntää kaikki iloksi.

– Vegas on toki liigan kärkijoukkueita, pudottihan se Coloradon jatkosta, Bergevin muistutti seuran nettisivuilla julkaistussa videohaastattelussa.

Las Vegas ja Montreal avaavat Stanley cupin finaalipaikan metsästyksen varhain tiistaina Suomen aikaa. Ottelusarjassa on vahva suomalaismielenkiinto, koska Montrealissa pelaavat Joel Armia, Jesperi Kotkaniemi ja Artturi Lehkonen.

Kolmikosta Armia ja Kotkaniemi ovat tehneet pudotuspeleissä joukkueelleen neljä maalia, Lehkonen kaksi.

Bergevin korosti, että joukkueesta löytyy nuoruuden lisäksi myös Corey Perryn ja Eric Staalin kaltaisia kokeneita johtajia, jotka auttavat kauden huipennuksessa.

– On etuoikeus olla tässä tilanteessa, Bergevin viitasi neljän parhaan joukkoon yltämiseen.

Ensi kertaa vastakkain tällä kaudella

Lisäväriä ottelusarjoihin tuo, että välieräjoukkueet kohtaavat ensi kertaa tällä kaudella. Koronaviruspandemian takia runkosarja pelattiin oman divisioonan kesken.

Hallitseva mestari Tampa Bay Lightning ja New York Islanders aloittavat välieräsarjansa jo varhain maanantaina Suomen aikaa. Joukkueet olivat kauden samassa vaiheessa vastakkain myös vuosi sitten, ja silloin Tampa eteni finaaleihin Dallasia vastaan voitoin 4-2.

– Tampan pitää kukistaa meidät, emme auta heitä siinä, arvioi Islandersin keskushyökkääjä Casey CizikasNHL:lle. Hän vakuutti joukkueen pelin ja itseluottamuksen olevan kohdallaan.

Islandersissa liigan finaalipaikkaa tavoittelee Leo Komarov, jolla on pudotuspeleistä koossa tehot 0+3.

