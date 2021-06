Moskovassa innostetaan kansalaisia rokotuksiin autoarvonnoilla

Moskovassa kansalaisia yritetään autoarvonnoilla innostaa ottamaan koronarokote. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin ilmoitti sunnuntaina, että tulevan vajaan kuukauden aikana jokainen ensimmäisen koronarokoteannoksen ottanut voi voittaa auton.

Sobjaninin mukaan joka viikko heinäkuun 11. päivään saakka arvotaan viisi noin miljoonan ruplan (vajaan 11 500 euron) arvoista henkilöautoa.

– Toki rokotuksen tärkeimpiä hyötyjä ei voi verrata autoon. Kyseessä on oma terveys ja mielenrauha, Sobjaninin muistutti.

Koronarokotukset aloitettiin Venäjällä jo joulukuussa, mutta tahti on ollut verkkainen – osin siksi, että venäläiset suhtautuvat rokotukseen epäilevästi. Koronatartuntojen määrä esimerkiksi Moskovassa on kääntynyt jälleen nousuun, ja kaupungissa on jouduttu avaamaan uudelleen kenttäsairaaloita koronapotilaita varten.

STT

