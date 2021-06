Vieno-myrsky etenee maan keskiosien läpi aamun ja iltapäivän aikana – lännessä kovaa puuskatuulta jo aamusta, tuhannet vailla sähköä

Maan keskiosien läpi on määrä kulkea tänään voimallinen myrskyrintama, joka tuo mukanaan kovia puuskatuulia ja sateita.

Vieno-nimellä kulkeva myrsky oli aamuyöstä vielä voimistumassa, eikä myrskyraja ollut vielä ylittynyt Selkämerellä aamuneljän jälkeen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen STT:lle ennen puoli viittä.

Aamuyöstä kovimmat puuskat maa-alueella ovat olleet 17-18 metriä sekunnissa. Selkämeren rannikolla joillakin havaintoasemilla oli ehditty aamuun mennessä havaita jo yli 20 metrin sekuntivauhtia kulkevia puuskatuulia.

– Jonkin verran voimakasta puuskaa on ollut ja alkaa voimistua, mutta huippuarvot ovat vielä edessä päin.

Yli 21 metriä sekunnissa puhaltavia tuulia mitattaneen merialueella lähituntien aikana.

Tämän jälkeen tuulet liikkuvat aamun ja iltapäivän välillä maan keskivaiheilla, missä on odotettavissa jopa yli 20 metriä sekunnissa puhkuvia puuskatuulia. Aamuyhdeksän aikoihin voimakkaimmat puuskat maa-alueilla ovat maan länsiosissa.

Alue siirtyy itään päin ja keskipäivän aikoihin puuskatuulet ovat Siiskosen mukaan Keski-Suomen tienoilla tai mahdollisesti myöskin idempänä Savon maakunnissa ja Pohjois-Karjalassa.

– Iltapäivän aikana voimakkaimmat puuskat ovat siirtyneet jo lähemmäs itärajaa ja esimerkiksi Kainuuta päin, hän lisää.

Alkuillasta puuskat eivät luultavasti enää puhalla Kainuun suunnassakaan yli 20 metriä sekunnissa, vaan ovat jo ehtineet heikentyä.

Maan eteläosissa ja Lapissa puuskat eivät pääse päivän aikana voimistumaan niin paljoa kuin maan keskivaiheilla. Etelässä ja Lapissa on voimassa varoitus 15 metriä sekunnissa kulkevista puuskista.

Sähköratavaurio Porin ja Tampereen välillä

Puuskatuulet voivat aiheuttaa sähkökatkoja sekä tuhoja metsäalueilla. Aamukuuden jälkeen sähköttä oli Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan lähes 12 000 asiakasta yhteensä 43 kunnassa. Tuntia aiemmin vailla sähkö oli ollut vain noin puolet tästä.

Kartan perusteella sähkökatkoja erityisesti maan länsiosissa, minkä lisäksi sähköjä on poikki myös osissa Lappia.

VR kertoi puoli viiden jälkeen myrskyn aiheuttaneen sähkörataongelman, jonka vuoksi matkustajajunia korvataan busseilla. Ainakin kello 5.20 Porista Tampereelle lähtevä juna S460 korvataan suoralla ja väliasemat kiertävällä bussilla.

Fintrafficin rataliikennekeskuksen mukaan myös muita aamun junia saatetaan joutua korvaamaan linja-autoilla. Rataliikennekeskuksen mukaan sähköratavaurion korjausarvio selviää kunnossapidon päästyä vauriopaikalle.

Kesällä tuhot voivat olla talvea suurempia

Myrsky ravistelee puiden oksia, mutta historian lehtiä se tuskin saa havisemaan. Mikäli ennusteet pitävät paikkansa, ei Siiskosen mukaan kyse ole silti aivan vuosittaisesta ilmiöstä.

– Ei jokavuotista olisi, että tällaista tulisi kesäkuun aikana, tosin ei se ole niin ennennäkemätöntäkään, hän toteaa.

Esimerkiksi vuosina 2016 ja 2018 oli molempina kesäkuussa voimakas matalapainemyrsky, jossa esiintyi merialueilla myrskylukemia ja voimakkaita puuskia maa-alueilla.

Vienon kaltaiset matalapainemyrskyt ovat voimakkaimmillaan syys- ja talviaikaan, jolloin vaikutukset eivät välttämättä olisi niinkään suuria.

– Kun tämä tapahtuu tässä kesällä, kun puissa on lehtiä, se voi sitä kautta aiheuttaa monin paikoinkin vahinkoja metsissä. Puissa on tarttumapinta-alaa sille tuulelle, eikä ole routaa maassa ankkuroimassa puita, Siiskonen sanoo.

Etelässä vältyttäneen pahemmilta sateilta

Puuskatuulet aiheuttavaan matalapaineeseen liittyy myös sadealue. Aamuyöstä Suomen yllä oli laajempi sadealue aina Pohjois-Pohjanmaalta Keski-Lappiin. Jonkin verran sadekuuroja saadaan myös etelämpänä.

Sadealueen liikkuessa pohjoisempaan päivän aikana, ovat lämpötilat maan keskivaiheilla 10-15 asteen välillä. Lapissa voi olla sateessa vain 5-10 asteen lämpötilojakin.

Maan eteläosassa lämpötila pääsee nousemaan näillä näkymin 20 asteen tienoille, koska ihan etelässä ei sateita ole hirveämmin, eikä välttämättä lainkaan.

https://sahkokatkokartta.fi/

Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: