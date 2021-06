Presidentti Biden: Nato on kriittisen tärkeä USA:n kannalta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on korostanut Naton merkitystä Yhdysvalloille sotilasliiton huippukokouksen alkaessa Brysselissä. Pääsihteeri Jens Stoltenbergin tavanneen Bidenin mukaan Nato on kriittisen tärkeä Yhdysvaltain etujen kannalta. Jos Natoa ei olisi olemassa, se pitäisi keksiä, Biden sanaili.

Biden muistutti Naton tulleen Yhdysvaltain avuksi syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen. Niinpä Naton yhteistä puolustusta koskeva viides artikla on Bidenin mukaan Yhdysvalloille ”pyhä velvoite”.

Naton Stoltenberg: Suhteet Venäjään aallonpohjassa, mutta vuoropuheluun pyritään myös

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan sotilasliiton suhteet Venäjään ovat huonoimmillaan sitten kylmän sodan päättymisen. Pääsihteerin mukaan syynä on Venäjän aggressiivinen käytös niin lähinaapureitaan kuin omia kansalaisiaan kohtaan.

Stoltenberg kuitenkin korosti, että suhteiden heikosta tilasta huolimatta Nato pyrkii yhä myös vuoropuheluun Venäjän kanssa. Se ei ole heikkouden vaan vahvuuden merkki, Stoltenberg sanoi.

Stoltenbergin mukaan onkin hyvä asia, että Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Joe Biden ja Vladimir Putin tapaavat toisensa keskiviikkona Genevessä.

Naton huippukokous on ensimmäinen Bidenin presidenttikaudella.

– Olen tyytyväinen siihen, että meillä on Yhdysvalloissa presidentti, joka on vahvasti sitoutunut Natoon, Stoltenberg sanoi mainitsematta Bidenin edeltäjää Donald Trumpia.

Suomen ja Ruotsin kaltaisia Naton kumppanimaita ei ole tällä kertaa kutsuttu mukaan huippukokoukseen.

Yhtenäinen Kiina-linja haussa

Toinen merkittävä puheenaihe Nato-huippukokouksessa on suhtautuminen Kiinaan. Stoltenbergin mukaan Kiina ei ole läntiselle sotilasliitolle ”vastustaja” tai ”vihollinen”, eikä sen kanssa aiota ajautua uuteen kylmään sotaan.

– Meidän on kuitenkin vastattava yhdessä, liittoutumana, niihin haasteisiin, joita Kiinan nousu merkitsee turvallisuudellemme, Stoltenberg sanoi.

Hän mainitsi haasteista muun muassa Kiinan sotilaallisen varustautumisen. Lisäksi etnisten vähemmistöjen kohtelu ja omien kansalaisten valvonta osoittaa, ettei Kiina jaa samoja arvoja länsimaiden kanssa, Stoltenberg jatkoi.

Hänen mukaansa yhteistyötä Kiinan kanssa puolestaan tarvitaan muun muassa toimissa ilmastonmuutosta vastaan. Stoltenbergin mukaan Naton pitää käsitellä myös ilmastokysymystä, koska ilmastonmuutos kärjistää olemassa olevia konflikteja ja on siten myös turvallisuuskysymys.

Huippukokouksessa keskustellaan lisäksi sotilasliiton tulevaisuudesta ja 2030-agendasta sekä sotilasliiton vetäytymisestä Afganistanista.

Naton tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys on rahankäyttö. Yhdysvallat on perinteisesti patistellut liittolaisiaan lisäämään sotilasmenoja, eikä tässäkään huippukokouksessa vältytä rahakeskustelulta. Jäsenmaiden odotetaan vahvistavan sitoumuksensa siitä, että kukin käyttää vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen.

Varsinaisen Nato-kokouksen lisäksi päivän ohjelmassa on myös paljon johtajien kahdenvälisiä tapaamisia. Biden muun muassa keskustelee Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa. Turkin lähentyminen Venäjään ja aseostot sieltä ovat huonontaneet Turkin suhteita Yhdysvaltoihin ja muihin Nato-liittolaisiin.

Niilo Simojoki, Heta Hassinen

STT

Kuvat: