Netanjahun aika Israelin johdossa päättymässä, maan parlamentti äänestää uudesta hallituksesta

Israelissa maan parlamentin knessetin on määrä tänään äänestää uudesta hallituksesta. Koalitiohallitukseen on osallistumassa kahdeksan poliittista ryhmää, joiden yhteisenä tavoitteena on syrjäyttää yli vuosikymmenen ajan maata hallinnut Benjamin Netanjahu pääministerin paikalta.

Jos uusi hallitus ottaa vallan, pääministerin pesti jaetaan kahtia. Pääministerinä aloittaisi uskonnollista kansallismielisyyttä edustavan Yamina-puolueen Naftali Bennett, jolta keskustalaisen Yesh Atid -puolueen Yair Lapid ottaisi hallituksen johtovastuun kahden vuoden jälkeen hallituskauden puolivälissä.

Netanjahua vastaan on parhaillaan käynnissä myös korruptio-oikeudenkäynti. Pääministerin mukaan kyseessä on poliittinen ajojahti.

Eilen parisentuhatta protestoijaa oli kokoontunut pääministerin virka-asunnon ulkopuolelle juhlimaan hänen valtakautensa mahdollista loppumista.

– Meille tämä on hieno ilta, ja huomisesta tulee vielä hienompi päivä. Olen melkein kyynelissä. Olemme käyneet rauhanomaista taistelua sen puolesta, että hän lähtee, ja nyt se päivä on viimein tulossa, sanoi mielenilmaukseen osallistunut Ofir Robinski.

Knessetin istunto alkaa kello 16. Bennett, Lapid ja Netanjahu puhuvat kaikki parlamentille ennen äänestystä.

